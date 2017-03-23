В больнице скончался убийца Вороненкова

По мнению полиции, у убийцы Вороненкова могли быть сообщники. При этом в Генпрокуратуре заявили, что у убийцы Вороненкова был при себе украинский паспорт.

Расстрелявший в центре Киева бывшего российского депутата Дениса Вороненкова киллер скончался в больнице от полученных ранений. Об этом сообщает украинское "Общественное ТВ" со ссылкой на главврача Николая Демина. По его словам, у убийцы, по подсчетам врачей, было "наверное, пули четыре".

В свою очередь, спикер МВД Украины Артем Шевченко заявил о том, что стрелявший в экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова преступник мог иметь сообщников, помогавших ему в совершении покушения.

"Стрелок был один, но с большой вероятностью, у него были ужшкммт сообщники. Не можем сказать сколько, но были лица, которые помогали ему в осуществлении преступления" — цитирует Шевченко "Укринформ".

СМИ уже выяснили, что киллер 1988 года рождения. Он разыскивался днепровскими правоохранителями - за совершение преступлений, предусмотренных ст.205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем). По информации "Обозревателя", убийца получил огнестрельные ранения в голову, грудь и ногу.

По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, застреливший экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова имел при себе паспорт гражданина Украины. Сейчас специалисты проверяют подлинность документа.

"Пока мы не проведём окончательную проверку — он гражданин Украины, когда узнаем окончательно, кто он — тогда сообщим", — цитирует Луценко ТАСС.

Луценко отметил, что супруга Вороненкова Мария Максакова должна была пойти вместе с мужем.

Как сообщает прокуратура, сначала Вороненков собирался на встречу с экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым, а потом в военную прокуратуру — давать показания по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича.

"Могу сказать, что жена чудом не пошла с ним", — заявил Луценко, а бывший депутат Илья Пономарев добавил, что "с высокой вероятностью они ожидали, что будут оба".

"Потому что мы всегда встречались вдвоем с Денисом и Машей", — пояснил политик.

Как писал TopNews, бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в Киеве 23 марта.