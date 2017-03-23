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Бузова и Собчак оскандалились из-за ФОТО черной икры из свинарника в Instagram

Опубликовано 23.03.17 16:58 Бузова и Собчак оскандалились из-за ФОТО черной икры из свинарника в Instagram

Пользователи Сети раскритиковали знаменитостей, продвигавших некачественный продукт в Инстаграм.

Ведущая "Дома 2" Ольга Бузова оказалась в центре скандала, разгоревшегося вокруг черной икры, которую, как оказалось, производили в свинарнике Тверской области.

Телезвезда заявляла со страниц Instagram о том, что будет встречать 2017 год именно с этой элитной икрой, которую Бузова назвала "натуральным продуктом с собственной фермы".

Однако, как выяснили оперативники, люксовый продукт на самом деле производился в подпольном цехе. Некачественный "деликатес" направлялся прямиком в элитный супермаркет Москвы, где его продавали по 80 тысяч рублей за ужшкммт килограмм. Проведенные исследования образцов продукта показали, что икра не соответствуют требованиям и может быть опасной для здоровья.

"Наслаждаться" VIP-продуктом призывала и другая телеведущая - Ксения Собчак. В своем Instagram молодая мама пыталась продвинуть икру, называя ее "черным бриллиантом" и лучшим подарком девушкам на 8 Марта.

 

Пользователи Сети не смогли оставить без внимания этот факт и подвергли критике звезд.

"Фуфло рекламируете, Ксения)))", "я живу в Тверской области. Этот свинарник находится подо Ржевом, 12 км. Это чистая правда, а как она хранится вы бы видели", "икра от гламурных свиней. Приятного аппетита!" — написали юзеры.
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