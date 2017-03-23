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СМИ: перед убийством Вороненков хотел вернуться в Россию

Опубликовано 23.03.17 16:38 СМИ: перед убийством Вороненков хотел вернуться в Россию

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков перед смертью хотел вернуться из Украины в Россию и сдаться властям.

Московский бизнесмен Отарий Кабахидзе, признанный потерпевшим по уголовному делу убитого в Киеве Дениса Вороненкова, рассказал Лайфу о том, что общался с бывшим депутатом за день до убийства.

По его словам, накануне он подъехал к офису, к нему подошёл незнакомый человек, который его ждал. "Он сказал, что сейчас со мной будет говорить Денис Вороненков, и протянул телефон. Собеседник в трубке представился Вороненковым и рассказал о том, что хочет вернуться ужшкммт обратно в Россию и сдаться властям. Он попросил меня связать его со следователем напрямую и обсудить эту возможность", — рассказал Отарий Кабахидзе.

Предприниматель недавно подал в суд на бывшего парламентария с требованием возместить причиненный ущерб. Детали иска в данный момент не известны.

"Хоть человек и злодей и причинил нашей семье много горя, для меня это неприятное известие, и как-то злорадствовать по этому поводу я не хочу", — подчеркнул Кабахидзе.

Как писал Topnews, экс-депутата Госдумы РФ убили в центре Киева 23 марта. Ранения получил его охранник, который в момент стрельбы находился рядом с Вороненковым. Он открыл стрельбу в ответ, ранив злоумышленника.
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