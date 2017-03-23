Forbes обнародовал ТОП-11 самых надежных банков России

Журнал Forbes составил рейтинг самых надежных банков, работающих в России.

Самые надежные банки в России — «дочки» иностранных банков и крупнейшие госбанки: Сбербанк, Россельхозбанк и ВТБ. Журнал Forbes составил рейтинг самых надежных банков, работающих в России; в пятерку вошли Сбербанк и "дочки" иностранных кредитных учреждений, сообщается в публикации на сайте издания.

Первую строчку рейтинга занял Сбербанк, чей рейтинг агентство Moody's оценивает на уровне "Ba2", а Fitch — "BBB-". Активы крупнейшего российского банка на 1 января составили 22,337 триллиона рублей, а рентабельность капитала в 2016 году достигла отметки в 20,2%.

На второе место рейтинга Forbes поставил "Юникредит", принадлежащий итальянской ужшкммт группе UniCredit. Журнал отмечает, что S&P присвоило банку рейтинг "BB+", а Fitch — "BBB-". Капитал компании составляет 1,197 триллиона рублей.

В тройку лидеров вошел и "Росбанк" ("дочка" французской Societe Generale), чей рейтинг по версии Moody's находится на уровне "Ba2", а Fitch оценил его в "BBB-". Активы банка эксперты оценили в 786,5 миллиарда рублей.

Четвертое и пятое место заняли "Райффайзенбанк" (подразделение австрийского Raiffeisen Bank International) и "Ситибанк" ("дочка" американской Citigroup). Их капитал оценивается на уровне 768,5 и 442,3 миллиарда рублей соответственно.

В десятку самых надежных банков также вошли "Интеза" ("дочка" итальянской Intesa), "Бэнк Оф Чайна" (подразделение китайского Bank of China), ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и "Альфа-Банк".

Напомним, рейтинг BBB означает, что у банка достаточный уровень кредитоспособности. Рейтинг ВВ означает платежеспособность банка, при том, что неблагоприятные экономические условия могут отрицательно повлиять на способность выплат. Рейтинги с показателем В — высокая самостоятельная финансовая устойчивость.



