"Явный почерк российских спецслужб": Порошенко обвинил РФ в убийстве Вороненкова

Тем временем Генпрокурор Украины назвал «показательной казнью» убийство Вороненкова в Киеве. Кремль уже ответил на заявления о российском следе в убийстве Вороненкова.

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Российскую Федерацию в убийстве бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова, об этом сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко, передает "Звезда".

На совещании с руководителями силовых ведомств он назвал происшедшее «актом государственного терроризма со стороны России, которую Вороненков должен был покинуть из политических соображений».

«Явный почерк российских спецслужб, который раньше неоднократно проявлялся в разных европейских городах», – считает Цеголко.

Он также связал убийство с продолжающимся пожаром на ужшкммт складе боеприпасов под Харьковом, назвав такие совпадения «неслучайными».

В свою очередь, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова связано с его показаниями по делу экс-президента Украины Виктора Януковича.

"Циничное убийство одного из свидетелей, который проходил по делу госизмены экс-президента (Виктора) Януковича. Среди белого дня был застрелен экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, который предоставил следователям военной прокуратуры сверхважные показания по делу. Но Вороненков - не единственный свидетель из числа российских чиновников", - написал он в своем Facebook.

Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом Дождю рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это не наша тема», — сказал Песков на просьбу прокомментировать убийство Вороненкова.

Как писал Topnews, 23 марта в Киеве убили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Сообщалось, что в центре Киева на пересечении улиц Пушкинской и бульвара Шевченко застрелили двух человек.

«Была перестрелка около 40 минут назад. Охранник погибшего ранил нападавшего, а нападающий еще ранил охранника, кроме того, что убил одного человека», — рассказал глава полиции Киева Андрей Крищенко. Позже он подтвердил, что один из погибших — Вороненков.

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что Вороненков шел на встречу с ним.