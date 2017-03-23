 
TOP 10

1 Задержан киллер, застреливший Дениса Вороненкова в Киеве (ФОТО)

2 СМИ: перед убийством Вороненков хотел вернуться в Россию и сдаться

3 "Явный почерк российских спецслужб": Порошенко обвинил РФ в убийстве Вороненкова

4 Беременная Максакова упала в обморок на месте гибели мужа (ФОТО, ВИДЕО)

5 Эксперт еще месяц назад предупреждал о показательном убийстве Вороненкова (ФОТО)

6 Момент первого взрыва в Харькове на складе боеприпасов попал на ВИДЕО

7 Организаторы "Евровидения" заступились за Юлию Самойлову

8 Медведев опроверг слова Путина о том, что он болел

9 Двух сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari на деньги клиента

10 В Якутске нетерпеливый покупатель избил женщину с ребенком (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

"Явный почерк российских спецслужб": Порошенко обвинил РФ в убийстве Вороненкова

Опубликовано 23.03.17 15:22 "Явный почерк российских спецслужб": Порошенко обвинил РФ в убийстве Вороненкова

Тем временем Генпрокурор Украины назвал «показательной казнью» убийство Вороненкова в Киеве. Кремль уже ответил на заявления о российском следе в убийстве Вороненкова.

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Российскую Федерацию в убийстве бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова, об этом сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко, передает "Звезда".

На совещании с руководителями силовых ведомств он назвал происшедшее «актом государственного терроризма со стороны России, которую Вороненков должен был покинуть из политических соображений».

«Явный почерк российских спецслужб, который раньше неоднократно проявлялся в разных европейских городах», – считает Цеголко.

Он также связал убийство с продолжающимся пожаром на ужшкммт складе боеприпасов под Харьковом, назвав такие совпадения «неслучайными».

В свою очередь, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова связано с его показаниями по делу экс-президента Украины Виктора Януковича.

"Циничное убийство одного из свидетелей, который проходил по делу госизмены экс-президента (Виктора) Януковича. Среди белого дня был застрелен экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, который предоставил следователям военной прокуратуры сверхважные показания по делу. Но Вороненков - не единственный свидетель из числа российских чиновников", - написал он в своем Facebook.

Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом Дождю рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это не наша тема», — сказал Песков на просьбу прокомментировать убийство Вороненкова.

Как писал Topnews, 23 марта в Киеве убили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Сообщалось, что в центре Киева на пересечении улиц Пушкинской и бульвара Шевченко застрелили двух человек.

«Была перестрелка около 40 минут назад. Охранник погибшего ранил нападавшего, а нападающий еще ранил охранника, кроме того, что убил одного человека», — рассказал глава полиции Киева Андрей Крищенко. Позже он подтвердил, что один из погибших — Вороненков.

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что Вороненков шел на встречу с ним.
Другие материалы по этой теме

Эксперт еще месяц назад предупреждал о показательном убийстве Вороненкова (ФОТО)

Задержан киллер, застреливший Дениса Вороненкова в Киеве (ФОТО)

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга