 
TOP 10

1 Задержан киллер, застреливший Дениса Вороненкова в Киеве (ФОТО)

2 СМИ: перед убийством Вороненков хотел вернуться в Россию и сдаться

3 "Явный почерк российских спецслужб": Порошенко обвинил РФ в убийстве Вороненкова

4 Беременная Максакова упала в обморок на месте гибели мужа (ФОТО, ВИДЕО)

5 Эксперт еще месяц назад предупреждал о показательном убийстве Вороненкова (ФОТО)

6 Момент первого взрыва в Харькове на складе боеприпасов попал на ВИДЕО

7 Организаторы "Евровидения" заступились за Юлию Самойлову

8 Медведев опроверг слова Путина о том, что он болел

9 Двух сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari на деньги клиента

10 В Якутске нетерпеливый покупатель избил женщину с ребенком (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

О показательном убийстве Вороненкова эксперты предупреждали еще месяц назад (ФОТО)

Опубликовано 23.03.17 15:09 О показательном убийстве Вороненкова эксперты предупреждали еще месяц назад (ФОТО)

Убийство российского депутата Дениса Вороненкова в Киеве прокомментировала мать Марии Максаковой.

Еще в прошлом месяце в своем Facebook военный эксперт Александр Жилин предупреждал, что сбежавшие на Украину бывшие депутаты Госдумы РФ Денис Вороненков и Мария Максакова могли попасть под прицел СБУ. Специалист уже тогда был уверен, что супругов сделают популярными в информполе, а затем жестоко с ними расправятся.

По словам Жилина, ранее Максакову и Вороненкова пиарили на Украине всеми возможными способами: о них то и дело говорили в различных ток-шоу на ужшкммт местных телеканалах, не забывая упомянуть "кровавый режим" в России. Затем, как предполагал военный эксперт, "эту неумную парочку" должны убить специально обученные люди из СБУ.

"Причем показательно жестоко! Чтобы мир содрогнулся от увиденного!" — написал Жилин, отметив, что эта "сакральная жертва" нужна для обвинения Москвы.

Месяц назад аналитик заявлял, что выступает с подобными предупреждениями для того, чтобы спасти Марию Максакову.

"Максакова идет первым номером, поскольку она известная певица, представительница высокого искусства, которую может лишить жизни только бешеный зверь. Вороненков вторичен, поскольку он всего лишь депутат, муж Максаковой", — отметил он, напомнив, что предупреждал об убийстве политика Бориса Немцова за 20 дней до того, как произошла трагедия. Тогда он говорил о том, что из оппозиционера также сделали "антипутинскую сакральную жертву".

Тем временем информацию об убийстве мужа своей дочери прокомментировала Людмила Максакова.

"Ну и слава тебе, Господи, а что с ним еще делать? Слава Господи, что в конце концов человек, который так подличал, он же военный, его за измену бы давно расстреляли", — цитирует Людмилу Максакову Life.

Как писал TopNews, Денис Вороненков был застрелен киллером в Киеве на пересечении ул. Пушкинской и бульвара Шевченко, возле гостиницы "Премьер Палас".
Другие материалы по этой теме

Сбежавшая в Киев Максакова сняла откровенный клип в стиле "ВИА Гры" (ВИДЕО)

Задержан киллер, застреливший Дениса Вороненкова в Киеве (ФОТО)

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга