"Мата Хари": сериал о шпионке-танцовщице можно смотреть онлайн на Первом канале (ВИДЕО)

Сериал "Мата Хари", трансляция которого началась на Первом канале, покажут в 30 странах мира.

"Мата Хари": сериал на Первом канале покажут в 30 странах

В эфир "Первого канала" вышел новый сериал под названием "Мата Хари". Сюжет проекта, как видно из названия, посвящен жизни и смерти легендарной танцовщицы и шпионки. В сериале снялись как российские актеры, так и звезды кинематографа мировой величины.

Впервые сериал "Мата Хари" был представлен осенью 2016 года на кинорынке в Каннах, участники которого проявили высокий интерес к проекту, и дистрибьюторы продали его в 30 стран ужшкммт мира. В съемках поучаствовали такие известные актеры как Рутгер Хауэр, Джон Корбетт, Кристофер Ламберт, Жерар Депардье.

По словам режиссера Ольги Ряшиной, в сериале довольно много художественного вымысла, так как снять точный биографический фильм о Мате Хари в принципе невозможно, так как нельзя проверить правдивость информации о ней. Сведения о шпионке хранятся в архивах французской контрразведки, и при работе сценаристам приходилось довольствоваться немногими открытыми источниками.

Как пишут "Известия", автором проекта сложнее всего было найти актрису на главную роль. В итоге Мату Хари сыграла француженка Ваина Джоканте.

"Люди чаще всего думают о Мате Хари как о шпионке и танцовщице, но они ничего не знают о ней как о матери, женщине, любовнице. Она ввязалась в политику, стала сотрудничать со спецслужбами, получила реальную власть, и это ей понравилось", — рассказала о своей героине исполнительница главной роли.

Из российских актеров в сериале снялись Максим Матвеев, Светлана Ходченкова, Алексей Гуськов, Ксения Раппопорт, Александр Михайлов и Виктория Исакова. Съемки сериала "Мата Хари" проводились в Португалии и российском Санкт- Петербурге.

"Мата Хари": о сериале рассказал актер Алексей Гуськов

О новом сериале "Мата Хари" накануне в программе "Вечерний Ургант" рассказал и Алексей Гуськов.

"Там есть секрет, нужно внимательно смотреть. Я играю эдакого протагониста", - признался он.

В ходе беседы Гуськов также отметил, что в 12-ти серийном фильме "Мата Хари" его персонаж единственный, кто не попал под чары главной героини.

По словам продюсера Star Media Влада Ряшина, проект является сложным и амбициозным как для их компании, так и для киноотрасли в целом:

"У нас получился глобальный международный продукт: интернациональный каст, съемки в трех странах, озвучка в Америке. Это добавляет уверенности, что наша "Мата Хари" будет интересна зрителям не только в России, но и за рубежом", - подчеркнул он.

"Мата Хари", сериал. Смотреть онлайн ВИДЕО трейлер