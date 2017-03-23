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Глава Крыма призвал бойкотировать "Евровидение"

Опубликовано 23.03.17 13:30 Глава Крыма призвал бойкотировать "Евровидение"

Аксенов назвал решение СБУ по Самойловой запредельным свинством.

После запрета на въезд на Украину исполнительнице Юлии Самойловой, которая должна была представить на «Евровидении» Россию, глава Крыма Сергей Аксенов призвал объявить проведению международного песенного конкурса в Киеве бойкот. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Это запредельное свинство. Украинская власть в очередной раз продемонстрировала всему миру свою полную невменяемость и полное отсутствие всяких понятий о морали, нравственности, чести и совести. С такими ужшкммт персонажами нельзя иметь дело. Думаю, что после такого решения каждый порядочный человек – включая и самих участников «Евровидения» - должен объявить бойкот проведению этого конкурса в Киеве. Украину надо лишить права на его проведение. Это было бы правильно и справедливо. А Юлию я приглашаю почаще приезжать в российский Крым", - написал он.

Как писал Topnews, решение о запрете въезда Самойловой на территорию Украины СБУ приняла 22 марта. Как пояснили тогда в Киеве, к подобным мерам служба безопасности была вынуждена прибегнуть в связи с тем, что в 2015 году певица выступала на фестивале «Мир спорта и добра» в Крыму, куда она приехала из России.
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