YouTube шокирован ВИДЕО, как в Якутске покупатель избил женщину с ребенком

На Ютуб ВИДЕО запечатлено, как агрессивно настроенный мужчина напал на покупательниц.

В Якутии местный житель напал на женщину и ее 12-летнюю дочь из-за то, что те якобы задерживали очередь в супермаркете. По словам очевидцев, мужчина стал оскорблять покупательницу имени Антонина на подходе к кассе из-за ее медлительности.

"Стояли в очереди. Мужчина начала меня торопить. Когда я делала выбор, начал поливать меня нецензурной бранью и моего ребенка. Я взяла камеру и сказала, что ужшкммт я буду его снимать, чтобы он прекратил это делать. После чего он начал надвигаться на меня, что зафиксировала моя камера", — цитирует "Рен-ТВ" пострадавшую.

По информации местного издания SakhaDay, женщина и агрессивный покупатель встретились вновь на крыльце торгового центра, где он нанес Антонине и несовершеннолетней девочке несколько ударов ногами в область головы.

YouTube ВИДЕО: в Якутске мужчина избил "медлительных" покупательниц

На опубликованном в Сети Ютуб ВИДЕО представлено, как дочь спешит на помощь матери, но получает в ответ получает очередной удар. В это время преступник хватает женщину за шею и опрокидывает на землю, продолжая избивать. После этого он спокойно уходит.

Хулиган уже задержан полицией. Свою вину он отрицает. По словам очевидцев, избивший женщину с ребенком мужчина не был пьян.