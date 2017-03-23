Ученые нашли главный источник неизлечимых заболеваний мозга

Ученые из Калифорнии нашли клетки мозга, которые участвуют в развитии условных рефлексов.

Американские ученые выяснили, что клетки мозга, отвечающие за развитие условных рефлексов, поражаются при болезни Паркинсона и синдроме Туретта. Результаты своих исследований они опубликовали в специализированном журнале, пишет ФАН.

Американцы продолжили научные изыскания известного русского физиолога Ивана Павлова, который изучал условные рефлексы на собаках, и продвинулись еще дальше. В эксперименте исследователи обучали животных воспринимать запахи лимона и банана как сигнал ужшкммт перед приемом пищи (капли сгущенного молока). Таким образом, подобно собакам Павлова, мыши вырабатывали условный рефлекс — при появлении запаха они лизали воздух.

Но перед тем, как начать опыты, у грызунов искусственно уменьшалась активность определенных нейронов в мозге. И это сказалось на дальнейших результатах.

Хотя данный тип нервных клеток составлял лишь два процента от всех клеток области мозга, их отключение привело к тому, что условный рефлекс у мышей проявлялся в два раза реже, чем в норме. Исследователи пришли к выводу, что дисфункция этих нейронов приводит к различным неврологическим расстройствам, уточняет Лента.ру.

Иван Павлов — русский ученый-физиолог, который известен исследованиями рефлексов выделения желудочного сока. В 1904 году получил Нобелевскую премию в области медицины и физиологии.