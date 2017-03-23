Игрок сборной Германии Лукас Подольски отметился невероятным голом в товарищеском поединке с англичанами.

31-летний футболист Лукас Подольски отметился фантастическим голом в ворота сборной Англии в своем последнем матче за сборную Германии.

Прошедший накануне в Дортмунде товарищеский поединок Германия - Англия закончился со счетом 1:0. Игра стала 130-м поединком для Подольски в составе "бундестима", а гол за немецкую сборную стал 49-м по счету.

Как пишет Life, этнический поляк Подольски начал выступать за "бундестим" с 2001 года, став чемпионом мира и вице-чемпионом Европы. Сейчас форвард играет за ужшкммт турецкий "Галатасарай", а до этого он представлял "Баварию", "Кёльн", "Арсенал" и "Интер".

Отметим, что после окончания встречи с англичанами партнеры начали качать Подольски, а трибуны устроили бурные овации герою матча.