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"Евровидение 2017": кто поедет от России после запрета СБУ о въезде в Украину Юлии Самойловой?

Опубликовано 23.03.17 10:35 "Евровидение 2017": кто поедет от России после запрета СБУ о въезде в Украину Юлии Самойловой?

Кто поедет на "Евровидение 2017" от России - вопрос, который давно уже вышел за рамки песенного конкурса.

Известие о решении украинских властей о запрете российской певице Юлии Самойловой въезжать на территорию Украины для участия в конкурсе "Евровидение 2017" проолжает оставаться темой номер один российских СМИ.

Напомним, накануне Служба безопасности Украины вынесла скандальное решение - запретить участнице песенного конкурса "Евровидение" от России Юлии Самойловой в ближайшие три года посещать Украину. Поводом для введения ограничения стало ее выступление на концерте в Крыму, который состоялся в 2015 году.

Украина до сих ужшкммт пор считается Крым своей территорией, несмотря на то, что на полуострове был проведен референдум о вхождении в состав России.

МИД России уже назвал это решение украинских властей циничным и бесчеловечным по отношении к певице-инвалиду, а представители Первого канала заявили, что исполнительница все равно представит нашу страну на "Евровидении", но в 2018 году. Если конечно, Украину снова не победит в конкурсе.

Сама Юлия уже прокомментировала ситуацию, признавшись, что искренне не понимает, какую угрозу для безопасности Украины может представлять девушка-инвалид.

"За всем этим очень смешно наблюдать со стороны, потому что я не понимаю, что там во мне такого увидели, во мне, в такой маленькой девочке, увидели какую-то угрозу. Я, по большому счету, не расстраиваюсь. Я дальше занимаюсь. Я почему-то думаю, что все еще переменится", - заявила Самойлова.

Пока же в России все громче звучат предложения бойкотировать "Евровидение 2017" и требования перенести конкурс из Украины в другую страну. ВГТРК уже принял решение, в случае, если ситуация с участием Самойловой в конкурсе так и не разрешится, отменить прямую трансляцию "Евровидения" в России.

Организаторы конкурса между тем все еще надеются на участие Юлии Самойловой в состязании, несмотря на запрет СБУ.

Отметим, что до старта песенного конкурса остается совсем немного времени. В 2017 году конкурс "Евровидение" пройдет в Киеве 9, 11 и 13 мая. Даты полуфиналов - 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая 2017 года.

Площадкой "Евровидения-2017" выбран Международный выставочный центр.

Напомним, Украина примет песенный конкурс уже во второй раз - в первый раз это было в 2005 году.
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