Ученые выяснили, как спрогнозировать свою смерть

Медики узнали главный признак скорой смерти человека.

Ученые из Стокгольмского университета (Швеция) нашли способ, при помощи которого человек может спрогнозировать свою скорую смерть. По мнению авторов исследования, предвестником ухода из жизни является потеря обоняния, сообщает Лента.ру со ссылкой на The Telegraph.

Специалисты в течение 10 лет наблюдали за 1774 шведами в возрасте 40-90 лет. В начале исследования гражданам было предложено пройти тест, в котором было необходимо определить 13 различных запахов.

Ученые обнаружили, что риск преждевременной ужшкммт смерти был связан с тем, насколько хорошо люди справлялись с этим тестом. Каждый неправильный ответ повышал их вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 10 лет на целых 8%.

По мнению ученых, способность правильно определять запахи является одним из показателей здорового функционирования головного мозга. Нарушения в работе последнего, как считают эксперты, напрямую увеличивают риск смерти.