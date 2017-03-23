В США шесть мужчин изнасиловали несовершеннолетнюю в прямом эфире

При этом никто из нескольких десятков зрителей не сообщил об инциденте в полицию.

В США 15-летнюю девушку в прямом эфире Facebook Live изнасиловали несколько мужчин, пишут "Актуальные новости".

О пропаже несовершеннолетней жительницы Чикаго стало известно еще в воскресенье. Спустя день мать девушки увидела пропавшую дочь в Facebook Live. Она тут же сделала скриншот этого нападения, а затем отправилась в полицию. Детективы оперативно провели расследование. Помимо этого, работники полиции обратились к администрации Facebook для скорейшего удаления видео из соцсети.

«Преступления ужшкммт подобного рода совершенно отвратительны. Мы не даем размещать такой контент в Facebook», — отметили сотрудники соцсети после удаления видеоролика.

Местным работникам полиции удалось обнаружить пропавшую во вторник. Она сообщила, что знает одного из предполагаемых преступников. Следователи подозревают нескольких сообщников, но на текущий момент никаких арестов не провели. Если основываться на записи в Facebook, девушку изнасиловали 5 или 6 мужчин. Свидетелями преступления в прямом эфире стали 40 человек, но ни один из них не предупредил об этом полицию.