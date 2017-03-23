"Евровидение 2017": кто поедет от России вместо Самойловой неизвестно, а пока предлагают отправить Шнура

"Евровидение 2017", последние новости: Филипп Киркоров предложил сговор участникам "Евровидения", а сенатор призвал добиваться переноса конкурса из Украины.

"Евровидение 2017", последние новости: организаторы конкурса надеются на участие Самойловой, несмотря на запрет

Организаторы музыкального конкурса "Евровидения" выразили надежду на участие Юлии Самойловой в состязании, несмотря на запрет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Европейского вещательного союза Дейва Гудмана.

"Мы ведем мониторинг ситуации и ожидаем услышать от властей их окончательное решение", — сказал он.

Также в ЕВС отметили, что глубоко разочарованы решением Киева, которое "идет вразрез с духом ужшкммт конкурса и с принципом инклюзивности".

Как писал TopNews, 22 марта Служба безопасности Украины запретила Юлие Самойловой въезд на территорию страны. Запрет был принят сроком на три года.

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По мнению народного артиста России Филиппа Киркорова, "беспределу" со стороны СБУ можно противостоять, если объединиться всем вместе.

"Хочу предложить своим коллегам - всем неравнодушным к жестокости и человеческому унижению, всем людям, которые выйдут на сцену в Киеве, скажите перед выступлением одну, но очень важную фразу - эту песнь я исполняю в честь Юлии Самойловой, девушки, которую здесь боятся", - сказал артист.

В свою очередь, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что если организаторы "Евровидения-2017" не добьются разрешения Украины на въезд российской исполнительницы Юлии Самойловой для участия в конкурсе, то России следует заявить о необходимости переноса мероприятия в другую страну.

"Россия должна потребовать от организаторов "Евровидения" допуска нашей певицы Юлии Самойловой к конкурсу. Если организаторы не смогут решить этот вопрос, мы должны заявить о необходимости переноса "Евровидения" в другую страну", — цитирует сенатора РИА Новости.

По его словам, недавно Межпарламентский союз принял решение не проводить сессии в тех странах, которые не гарантируют возможность приезда всех участников мероприятия.

"Страна, которая не обеспечивает гарантий для любого участника конкурса, не может быть страной его проведения. Это очередная провокация", — подчеркнул Джабаров, отметив, что России следует добиваться соответствующих поправок в регламент проведения "Евровидения".

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По мнению певца, музыкального продюсера и заслуженного артиста РФ Дениса Майданова, России следует отправить на "Евровидение" группу "Ленинград" с новой песней, которую поможет написать вся страна..

"Запрет на въезд Юлии Самойловой — это позор для всей Украины. Низко и глупо! Думаю, нам стоит заслать на „Евровидение“ группу "Ленинград". Пусть напишут специальную песню, в которой все популярно объяснят. Думаю, вся страна поможет написать такую песню", — цитирует артиста Ura.ru.

Он отметил, что "Евровидение" в последнее время стало очень политизированным конкурсом.

"За что Киев Юлю не пускает? За то, что она в Крыму выступала. Так за эти три года в Крым уже съездили все, кому не лень", — сказал он.

Ранее Киев обвинил Самойлову в посещении Крыма в 2015 году без согласования своего визита с украинскими властями. После того, как стало известно о том, что СБУ запретила въезд россиянке на территорию Украины сроком на три года, в России приняли решение не транслировать песенный конкурс по телевидению.

Сама российская певица считает, что ситуация с её участием в Евровидении в 2017 году в Киеве может измениться.

"За всем этим (решением Киева) очень смешно наблюдать со стороны, потому что я не понимаю, что там во мне такого увидели, во мне, в такой маленькой девочке, увидели какую-то угрозу. Я, по большому счету, не расстраиваюсь. Я дальше занимаюсь", — заявила она, отметив, что не теряет надежды на участие в конкурсе в этом году.

Тем не менее, TopNews писал о том, что Юлия Самойлова выступит на конкурсе в 2018 году.