ФБР проговорилось о связях команды Трампа с Россией

ФБР располагает информацией о том, что помощники президента США Дональда Трампа якобы контактировали с российскими оперативниками .

Члены выборного штаба Дональда Трампа делились с российскими представителями информацией, которая использовалась в ходе предвыборной гонки для подрыва позиций кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал CNN американского официального представителя.

Это, по утверждению телеканала, является частью того, о чем говорил директор ЦРУ Джеймс Коми на слушаниях в конгрессе в понедельник по вопросам связей команды президента с Россией.

В настоящее время ФБР "рассматривает информацию, которая ужшкммт включает в себя данные агентурной разведки, сведения о поездках, бизнес контактах, записи телефонных переговоров и личных встреч, сообщил источник", говорится в сообщении CNN.

Эта информация, указывается в нем, "повышает уровень подозрений участников расследования ФБР в том, что координация (команды Трампа и России - ИФ) имела место, хотя официальные лица сомневаются в том, что эти сведения носят исчерпывающий характер, в связи с этим расследование продолжается".

В понедельник Коми заявил, что ФБР рассматривает вопрос о возможной "координации" действий между россиянами и членами команды Трампа, направленных против Клинтон, поскольку собраны "заслуживающие доверия сведения о нарушениях, которые дают разумные основания полагать, что американец может выступать в качестве агента иностранной державы".

CNN напоминает, что ФБР ведет расследование контактов с российскими представителями четырех приближенных Трампа в ходе предвыборной кампании: Майкла Флинна, Пола Манафорта, Роджера Стоуна и Картера Пейджа.