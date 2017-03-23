Двух сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari (ФОТО)

Сестры Дадашевы сняли со счета одного из клиентов 40 млн рублей.

В Москве при покупке нового автомобиля Ferrari были задержаны две сотрудницы столичного офиса Сбербанка - сестры Марьям и Тамилла Дадашевы. Как пишет "КоммерсантЪ", девушки, отвечавшие в банке за обслуживание малого бизнеса, отправились за люксовым автомобилем после того, как сняли со счета одного из клиентов 40 млн рублей.

По информации источника издания, сестры собирались купить автомобиль за 7 млн рублей. О роскошной иномарке давно мечтала Марьям: недавно она даже ужшкммт сфотографировалась возле Ferrari в ОАЭ и опубликовала снимок в соцсетях с комментарием: "Подарите мне".

Фото: соцсети

Как удалось выяснить следствию, за два дня до похода в автосалон сестры сняли со счета бизнесмена деньги и перевели в фирмы-однодневки, после чего обналичили их.

В отношении сестер Дадашевых было возбуждено уголовное дело по факту особо крупного мошенничества. Теперь следствию и службе безопасности Сбербанка предстоит выяснить, каким образом сотрудницам удалось провернуть такую махинацию. Также будет установлено, действовали ли девушки по собственному умыслу, или же ими кто-то руководил.