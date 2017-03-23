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Какой сегодня праздник: 23 марта отмечается несколько праздников, какой церковный праздник в России сегодня

Опубликовано 23.03.17 01:01 Какой сегодня праздник: 23 марта отмечается несколько праздников, какой церковный праздник в России сегодня

23 марта празднуют несколько праздников. В этот день отмечается день метеорологии, а РПЦ вспоминает Василису – вешней воды указательницу.

Какой сегодня праздник, 23 марта:  Всемирный день метеорологии

Ежегодно 23 марта инициативой Всемирной метеорологической станции под эгидой ООН отмечается День метеорологии. В  праздновании участвуют порядка двухсот стран мира, являющихся активными участниками ВМО. 

Как показывает опыт ученых, более 80% различных стихийных бедствий имеют прямое отношение к метеорологии и гидрологии. Каждый год в результате ударов стихии мир теряет около четырех миллиардов долларов, не считая крупнейших за ужшкммт историю существования человечества катастроф.

В Россия гидрометеорологический мониторинг стартовал после подписания Указа императора Николая I более 170 лет назад. Сейчас основной целью Росгидромета является максимальное снижение угрозы человеческих потерь вследствие стихийных бедствий, а также своевременное предупреждение людей о природных явлениях, и обеспечение страны высоким уровнем гидрометеорологической безопасности.

Какой православный праздник сегодня 23 марта: мученик Кодрат

23 марта церковный календарь указывает на почитание мучения Кодрата. Новорожденным младенцем его нашли в пустыне близ Коринфа. Когда мальчик вырос, то научился врачеванию, но потом уединился в горы, где пребывал в посте и молитве.

Во время гонений христиан у Кодрата с его друзьями требовали отречься от Христа. Когда же они отказались, то их приказано было повесить головами вниз, бить строгать тело и жечь, а потом отсечь им головы. На месте казни, где земля обагрилась кровью мучеников, вдруг явился источник чистой воды. Вскоре замучены были и другие верующие из дружины Кодрата. Мощи св. Кодрата находятся в ПереГерме, недалеко от Аполлонии.

Какой церковный праздник сегодня 23.03.2017:  Василиса – указательница вешней воды

Кроме того, 23 марта в православной традиции вспоминают Коринфских мучеников, и особое почтение преподносят мученице Василисе, которой на Руси посвящали этот день.

На Василису занимались домашними и земельными делами, отводили таявший источник от дома, чтобы тот не затопил участок и подполье, убирали мусор, готовили пахотной инвентарь. Также в этот день выходили на рыбный промысел: люди верили, что Василиса преподносит им добрый улов. 

Плывущие по небу синие облака в этот день обещали скорое тепло и дожди. Также считалось, что на Василису начинаются весенние грозы. Если в этот день земля покрывалась туманом, то это сулило хороший урожай, а сильные ветры и холод предвещали голодный год. В таком случае люди трудились на земле гораздо активнее и тщательно удобряли ее.
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