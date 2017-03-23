Курс доллара на сегодня, 23 марта 2017: рублю придется идти выше 58 - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 23 марта 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 23 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 23 марта 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России курс евро на сегодня вырос на 53,91 копейки по сравнению с показателем среды и составил 62,26 рубля, курс доллара на 23 марта 2017 увеличился на 40,37 копейки - до 57,63 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, поднялась по сравнению с показателем среды на 46,47 копейки - до 59,72 рубля.

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Старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева констатирует, что рубль ужшкммт продолжает нести потери из-за того, что у него не осталось причин для роста.

"Во-первых, доллар США перешел в режим коррекции после продолжительных распродаж, постепенно восстанавливая свои позиции. Во-вторых, нефть Brent стремится обновить минимумы 4-месячной давности, после того как череда вербальных интервенций со стороны России и ОПЕК не смогли внушить рынку оптимизм", - отмечает она.

По ее словам, опубликованные ранее сведения от Американского Института нефти (API) показали очередной прирост запасов, что, безусловно, увеличивает шансы появления негативных данных от Минэнерго США относительно роста объемов коммерческих запасов. Это, в свою очередь, может спровоцировать новую волну распродаж Brent с целью на 49,80 долл./барр.

"В таких условиях, пара USD/RUB будет делать попытки закрепиться выше 58,00 долл./барр", - уверена Афанасьева.