 
TOP 10

1 Установлена личность лондонского террориста (ФОТО, ВИДЕО)

2 СБУ запретила Юлии Самойловой въезд на Украину на три года

3 СМИ озвучили шокирующую версию крушения ТУ-154 в Сочи

4 В Раменском авиадиспетчер зарезал семью, поджог квартиру и покончил с собой

5 Ученые заявили о неизбежности столкновения Земли и Марса и назвали сроки

6 Reuters узнал о новых жертвах спецоперации в Сирии из числа россиян

7 Студентка МГУ рассказала, как делают на ТВ скандальные ВИДЕО о "безграмотной молодежи"

8 Самойлова прокомментировала запрет въезда на Украину

9 Лишенная прав Мара Багдасарян выложила ФОТО за рулем автомобиля

10 ВИДЕО из спальни 2-летних близнецов собрало свыше 67 млн просмотров

Новости наших партнеров

Курс доллара на сегодня, 23 марта 2017: рублю придется идти выше 58 - прогноз экспертов

Опубликовано 22.03.17 23:55 Курс доллара на сегодня, 23 марта 2017: рублю придется идти выше 58 - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 23 марта 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 23 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 23 марта 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России курс евро на сегодня вырос на 53,91 копейки по сравнению с показателем среды и составил 62,26 рубля, курс доллара на 23 марта 2017 увеличился на 40,37 копейки - до 57,63 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, поднялась по сравнению с показателем среды на 46,47 копейки - до 59,72 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева констатирует, что рубль ужшкммт продолжает нести потери из-за того, что у него не осталось причин для роста.

"Во-первых, доллар США перешел в режим коррекции после продолжительных распродаж, постепенно восстанавливая свои позиции. Во-вторых, нефть Brent стремится обновить минимумы 4-месячной давности, после того как череда вербальных интервенций со стороны России и ОПЕК не смогли внушить рынку оптимизм", - отмечает она. 

По ее словам, опубликованные ранее сведения от Американского Института нефти (API) показали очередной прирост запасов, что, безусловно, увеличивает шансы появления негативных данных от Минэнерго США относительно роста объемов коммерческих запасов. Это, в свою очередь, может спровоцировать новую волну распродаж Brent с целью на  49,80 долл./барр.

"В таких условиях, пара USD/RUB будет делать попытки закрепиться выше 58,00 долл./барр", - уверена Афанасьева.
Другие материалы по этой теме

Эксперты: доллар упадет до 53 рублей

Герман Греф дал прогноз по курсу рубля на конец 2017 года

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга