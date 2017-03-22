В Красноярске преподавателя вуза уволили из-за фильма Навального про Медведева

Преподаватель философии и культурологии торгово-экономического института Сибирского федерального университета сообщил студентам, что его заставили уволиться.

В Красноярске преподавателя местного вуза уволили после того, как он показал студентам фильм-расследование Алексея Навального об активах, которые могут принадлежать премьеру Дмитрию Медведеву, сообщает красноярское издание «Проспект Мира».

Публичный показ нашумевшего расследования «Он вам не Димон» стоил должности преподавателю философии и культурологии Сибирского федерального университета Михаилу Константинову. О том, что случилось после демонстрации видео в институтской аудитории, Константинов написал сам — в личном сообщении, отправленном одной из студенток.

«Среди [студентов] курса ужшкммт оказался кто-то из доносчиков, — утверждает преподаватель. — Очевидно, вместе с родителями он (или она) написали донос по поводу того, что я показывал фильм про Медведева. Дело дошло до ректора СФУ Ваганова, и меня заставили уволиться. Видите ли, вы, студенты, не должны знать о том, как разворовывают страну, а преподаватели, которые об этом говорят, не должны вести у вас занятия».

Сам Константинов рассказал «Авторитетному радио», что хотел объяснить первокурсникам, почему в стране процветает коррупция, и что фильм Навального подробно отвечает на этот вопрос. По его словам, фрагменты фильма он показал на занятии по истории мировой культуры.

«То есть ответственность за коррупцию несут не коррупционеры, а преподаватель Константинов из Красноярска», - прокомментировал ситуацию Навальный на своем сайте.

По словам Константинова, ему пришлось уволиться накануне, 21 марта. В институте он работал с 1990 года, и теперь не знает, где найти работу.

В самом вузе заявляют, что преподаватель якобы уволился сам, и это никак не связано с фильмом.