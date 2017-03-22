 
TOP 10

1 СБУ запретила Юлии Самойловой въезд на Украину на три года

2 СМИ озвучили шокирующую версию крушения ТУ-154 в Сочи

3 В Раменском авиадиспетчер зарезал семью, поджог квартиру и покончил с собой

4 Ученые заявили о неизбежности столкновения Земли и Марса и назвали сроки

5 Reuters узнал о новых жертвах спецоперации в Сирии из числа россиян

6 Студентка МГУ рассказала, как делают на ТВ скандальные ВИДЕО о "безграмотной молодежи"

7 Лишенная прав Мара Багдасарян выложила ФОТО за рулем автомобиля (ФОТО, ВИДЕО)

8 ВИДЕО из спальни 2-летних близнецов собрало свыше 67 млн просмотров

9 Во время поединка боец показал чудо-прием, зависнув в воздухе

10 В Куршевеле ограбили дачу Михаила Прохорова

Новости наших партнеров

Германия - Англия: прогноз на матч 22.03.2017, где смотреть онлайн прямую трансляцию (ВИДЕО)

Опубликовано 22.03.17 17:03 Германия - Англия: прогноз на матч 22.03.2017, где смотреть онлайн прямую трансляцию (ВИДЕО)

Подробности предстоящего поединка Германия - Англия 22 марта 2017, прогноз на товарищеский матч - читайте в обзоре Topnews.

Стадион "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде принимает 22 марта 2017 года товарищеский футбольный матч между сборными Германии и Англии. Начало встречи в 22:45 мск.

Германия  - Англия, товарищеский матч 22 марта 2017: онлайн трансляция, по какому каналу смотреть?

Прямую трансляцию поединка Германия - Англия 22 марта 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 22:40 мск.

Германия - Англия 22 марта 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Германия  - Англия 22 марта 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают немцев фаворитами предстоящего сражения и принимают ставки на ужшкммт победу сборной со средним коэффициентом 1,7, на ничью - 3,8, на успех Англии - 5,00.

Германия - Англия 22 марта 2017: ориентировочные составы

Германия (3-4-2-1): Лено – Зюле, Мустафи, Хуммельс – Киммих, Хедира, Вайгль, Зане – Мюллер, Озил – Подольски.

Англия (4-3-3): Харт – Уолкер, Кэхилл, Стоунз, Бертран – Дайер, Баркли, Лаллана – Алли, Дефо, Стерлинг.

Германия  - Англия 22 марта 2017: перед товарищеским матчем

Сборные Германии и Англии ранее уже встречались в товарищеских поединках. Последний раз такая встреча состоялась в марте прошлого года. Победителем того поединка со счетом 3:2 стала английская команда.

Германия - Англия 2:3 ВИДЕО голов

Своими ожиданиями от предстоящего товарищеского матча поделился главный тренер немцев Йоахим Лёв.

"Все понимают, что у сборной Англии переходный период. Их тренер (Гарет Саутгейт. — прим. ред.) пообещал играть в более современный футбол, в большей степени ориентироваться на владение мячом. У Англии есть футболисты прекрасного индивидуального уровня. Они очень быстры и готовы рисковать на поле. Если выделять какую-то одну черту этой сборной, скажу, что они являются командой, которая меняется", - сказал специалист.
Другие материалы по этой теме

Сборная России вырвала победу у Румынии в товарищеском матче (ВИДЕО)

Защитник "Зенита" Кришито забил мяч со своей половины поля (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга