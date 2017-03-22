Германия - Англия: прогноз на матч 22.03.2017, где смотреть онлайн прямую трансляцию (ВИДЕО)

Германия - Англия 22 марта 2017: перед товарищеским матчем
Сборные Германии и Англии ранее уже встречались в товарищеских поединках. Последний раз такая встреча состоялась в марте прошлого года. Победителем того поединка со счетом 3:2 стала английская команда.
Германия - Англия 2:3 ВИДЕО голов
Своими ожиданиями от предстоящего товарищеского матча поделился главный тренер немцев Йоахим Лёв.
"Все понимают, что у сборной Англии переходный период. Их тренер (Гарет Саутгейт. — прим. ред.) пообещал играть в более современный футбол, в большей степени ориентироваться на владение мячом. У Англии есть футболисты прекрасного индивидуального уровня. Они очень быстры и готовы рисковать на поле. Если выделять какую-то одну черту этой сборной, скажу, что они являются командой, которая меняется", - сказал специалист.