Сирия, последние новости 22.03.2017: Reuters узнал о новых жертвах спецоперации в Сирии из числа россиян

Reuters утверждает, что с конца января Россия понесла в Сирии втрое больше потерь, чем сообщалось официально.

За последние два месяца еще трое россиян погибли в боях в Сирии, сообщает Reuters. Согласно собранным агентством свидетельствам, в Сирии погибли двое контрактников — офицер Сергей Травин и командир горного разведывательного батальона 37-летний Игорь Ворона. Подробности их гибели не уточняются. В Минобороны не подтвержали их гибель, передает "Дождь".

Reuters также стало известно о смерти 52-летнего жителя Геленджика Юрия Сокальского. По словам его близких, в январе он присоединился к группе в Ростове-на-Дону, которая была ужшкммт отправлена в Сирию частной компанией. Согласно документу из российского консульства в Дамаске, Сокальский умер от осколочного ранения 31 января в городе Тияс сирийской провинции Хомс.

Всего агентство насчитало 18 российских бойцов, которые погибли в Сирии с января этого года. Имена 15 из них ранее были известны. Reuters отмечает, что в местных СМИ и социальных сетях предполагают, что за это время погибло больше россиян, но получить независимых подтверждений их гибели не получилось.

Большинство погибших — 11 человек — были гражданскими лицами, работающими по контракту под началом российского военного командования. Это: Юрий Сокальский, Алексей Найнодин, Роман Руденко, Константин Задорожный, Иван Слышкин, Василий Юрлин, Александр Сагайдак, Александр Зангиев, Дмитрий Маркелов, Александр Тычинин. Кроме того, погиб житель города Кропоткина, чье имя агентство не смогло установить, уточняет "Росбалт".

В числе погибших также оказались двое кадровых военнослужащих, о смерти которых Минобороны не объявляло, — офицер Сергей Травин и командир горного разведывательного батальона Игорь Ворон.

Знакомая Игоря Вороны Светлана Гончарова подтвердила его гибель РБК. По ее словам, военный погиб 5 февраля 2017 года. Игорь Ворона — кадровый военный, сообщил его знакомый Роман Севостьянов. По его словам, Ворона дослужится в армейском спецназе до звания подполковника.

Игорь Ворона недавно закончил в Москве военную академию и недавно погиб в Сирии, сообщила его знакомая Елена Петрова. «Это мой друг, родной человек. О гибели узнала в феврале, буквально сразу. Что на Украине, что в Сирии из командировок многие не возвращаются. По ТВ ничего не говорят, а между собой это все знают», — сообщила Петрова. По ее словам, Ворона был подполковником Российской армии.

Издание напоминает, что 6 марта также стало известно о гибели двух российских военных в Сирии — Юрия Слышкина и Артема Горбунова. Гибель второго подтвердило Минобороны, а первый, согласно данным РБК, воевал в рядах ЧВК Вагнера.

7 марта CIT сообщила о гибели в Сирии россиянина Василия Юрлина, который также был бойцом ЧВК Вагнера. Отец военного Сергей Юрлин подтвердил РБК его гибель. На вопрос о том, работал ли его сын на частную военную компанию, ответил: «Да, что-то типа такого». 20 марта «Фонтанка» написала о гибели 45-летнего бойца ЧВК Александра Сагайдака.