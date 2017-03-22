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Германия - Англия: прогноз на 22.03.2017, смотреть онлайн товарищеский матч, где трансляция (ВИДЕО)

Опубликовано 22.03.17 15:48 Германия - Англия: прогноз на 22.03.2017, смотреть онлайн товарищеский матч, где трансляция (ВИДЕО)

Читайте в материале TopNews подробности предстоящего товарищеского матча Германия - Англия 22 марта 2017.

Стадион "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде принимает 22 марта 2017 года товарищеский футбольный матч между сборными Германии и Англии. Начало встречи в 22:45 мск.

Германия  - Англия 22 марта 2017: онлайн трансляция, по какому каналу смотреть?

Прямую трансляцию поединка Германия - Англия 22 марта 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 22:40 мск.

Германия - Англия 22 марта 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Германия  - Англия 22 марта 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают немцев фаворитами предстоящего сражения и принимают ставки на победу ужшкммт сборной со средним коэффициентом 1,7, на ничью - 3,8, на успех Англии - 5,00.

Германия - Англия 22 марта 2017: ориентировочные составы

Германия (3-4-2-1): Лено – Зюле, Мустафи, Хуммельс – Киммих, Хедира, Вайгль, Зане – Мюллер, Озил – Подольски.

Англия (4-3-3): Харт – Уолкер, Кэхилл, Стоунз, Бертран – Дайер, Баркли, Лаллана – Алли, Дефо, Стерлинг.

Германия  - Англия 22 марта 2017: перед товарищеским матчем

Сборные Германии и Англии ранее уже встречались в товарищеских поединках. Последний раз такая встреча состоялась в марте прошлого года. Победителем того поединка со счетом 3:2 стала английская команда.

Германия - Англия 2:3 ВИДЕО голов

Своими ожиданиями от предстоящего товарищеского матча поделился главный тренер немцев Йоахим Лёв.

"Все понимают, что у сборной Англии переходный период. Их тренер (Гарет Саутгейт. — прим. ред.) пообещал играть в более современный футбол, в большей степени ориентироваться на владение мячом. У Англии есть футболисты прекрасного индивидуального уровня. Они очень быстры и готовы рисковать на поле. Если выделять какую-то одну черту этой сборной, скажу, что они являются командой, которая меняется", - сказал специалист.
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