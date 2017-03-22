"Евровидение 2017": кто поедет России, обсуждают уже в Госдуме и Совете Федерации (ВИДЕО)

"Евровидение 2017", Россия, последние новости: Юрий Лоза высказался против участия Самойловой в музыкальном конкурсе. При этом самой артистке могут на три года запретить въезд на Украину.

"Евровидение 2017": кто поедет России обсудили в Госдуме и Совете Федерации

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин призвал депутатов не сеять своими высказываниями сомнения в таланте представительницы РФ на музыкальном конкурсе "Евровидение" Юлии Самойловой.

Ранее представитель фракции ЛДПР Василий Власов в своем выступлении на пленарном заседании заявил, что ряд депутатов не уделяют должного внимания проблемам молодежи, а делают вместо этого резонансные заявления.

"У нас, к сожалению, некоторые депутаты не ужшкммт этим (проблемами молодежи) занимаются, а дают комментарии в прессе о том, что надо масонские ложи проверить, или радуются, что наша певица (возможно) не едет на "Евровидение" выступать", - цитирует Власова ТАСС.

До этого с инициативой проверки масонских лож выступил депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов.

Как подчеркнул Власов, "независимо от того, хорошо она поет или не очень", Самойлова представляет Россию.

"И мы должны быть едины, парламент должен быть един во мнении, что мы всегда поддержим нашего представителя от РФ", - сказал либерал-демократ.

В свою очередь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что российская сторона сделает свои выводы об участии в "Евровидении-2017" после того, как получит объяснения от организаторов конкурса по поводу скандала вокруг Юлии Самойловой.

При этом Матвиенко назвала возможное решение СБУ о запретите въезда на Украину Самойловой недопустимым и неприемлемым.

"Увидеть в ней какую-то угрозу безопасности страны — это полный абсурд", — цитирует спикера РИА Новости.

Она выразила надежду на то, что организаторы песенного конкурса допустят участницу от России к состязанию.

"Евровидение 2017": Юрий Лоза высказался против Самойловой

Известный отечественный музыкант Юрий Лоза заявил, что хорошо относится к тому, что певицу Юлию Самойлову могут не пустить на Украину для в "Евровидении-2017".

"Да слава богу, что не пустят! С моей точки зрения, это хорошо, потому что мне, как композитору, не хочется, чтобы в очередной раз нам заявляли, что мы ничего не можем делать сами", — заявил он, добавив, что он хотел, чтобы "мы хоть когда-то начали показывать себя".

По его словам, нужно брать пример с французов, которые упорно пропагандируют свою культуру, поют песни на своем языке.

"Поэтому мне все равно, поедет Юлия или нет, мне без разницы, потому что она ничего не дает ни мне, ни моей стране", — объяснил Лоза свою позицию.

Поедет ли Самойлова на "Евровидение 2017"?

Как сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на руководителя аппарата главы СБУ Александра Ткачука, российской участнице "Евровидения" Юлии Самойловой могут на три года запретить въезд на Украину.

"Документы на закрытие госпоже Самойловой въезда на территорию нашего государства сроком на три года СБУ подготовлены... Мы примем это решение в ближайшее время", — сказал Ткачук.

Как писал TopNews, 20 марта в СБУ заявили о подготовке документа, запрещающего Самойловой въезд на Украину.

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