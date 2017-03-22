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Депутат Рашкин попросил СК проверить информацию о "дворцах и дачах" Медведева (ФОТО)

Опубликовано 22.03.17 13:51 Депутат Рашкин попросил СК проверить информацию о "дворцах и дачах" Медведева (ФОТО)

Парламентарий опубликовал копию обращения в своем Twitter.

Депутат Госдумы от партии КПРФ Валерий Рашкин попросил главу СКР Александра Бастрыкина проверить сообщения о коррупционной деятельности премьер-министра страны Дмитрия Медведева. Также парламентарий опубликовал в своем Twitter копии обращения.

Как отмечается в запросе на имя Бастрыкина с копией директору ФСБ Александру Бортинкову, в адрес партии КПРФ поступило обращение общественного движения "Городской контроль", в котором авторы указывают, что "более 9–10% граждан России посмотрели и ознакомились с документами коррупционной деятельности Медведева". При этом депутат указывает, что ужшкммт какие-либо официальные объяснения власти на этот счет отсутствуют.

Рашкин попросил дать указания о немедленной проверке информации, указанной в обращении представителей общественного движения.

Как писал TopNews, в скандальной публикации Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального говорилось об элитной недвижимости и участках земли, которыми якобы владеет премьер-министр России.

В свою очередь, пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова назвала публикацию ФБК "«пропагандистскими выпадами".
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