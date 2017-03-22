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Ученые назвали главный продукт для здоровья и красоты женщин

Опубликовано 22.03.17 12:58 Ученые назвали главный продукт для здоровья и красоты женщин

Ученые назвали продукт, который должен постоянно присутствовать в рационе всех женщин, стремящихся сохранить здоровье и продлить молодость.

По мнению ученых, в рационе питания каждой женщины должно присутствовать авокадо. Плоды этого растения благодаря своим уникальным свойствам являются продуктом номер один для слабой половины человечества, передает телеканал "360".

Комплексное сочетание в авокадо меди, железа и витамина B2 способно нормализовать кровообращение и менструальный цикл. Из-за большого количества витамина Е, защищающего клетки от действия различных вирусов, эти плоды ужшкммт можно считать и средством от старения.

Олеиновая кислота, имеющаяся в составе авокадо, успешно предотвращает образование в сосудах человеческого организма холестериновых бляшек. Из-за обилия калия плод может нормализовать работу сердца и предотвращать отеки.

Ученые считают, что авокадо по силам заменить в рационе мясо, помогая формированию мышц и уменьшению жировых отложений. И наконец, авокадо — мощный природный антиоксидант, нормализующий выработку гормонов и предотвращающий риск возникновения рака шейки матки.
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