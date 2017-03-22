Соответствующий законопроект был принят парламентариями в третьем чтении.

Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем окончательном чтении закон, освобождающий попавших под санкции россиян от обязанности платить налоги на доход, если они их платят другому государству.

Как сообщается в документе, опубликованном на сайте нижней палаты парламента, "если в налоговом периоде в отношении физического лица действовали меры ограничительного характера, введенные иностранным государством", то этот человек независимо от срока ужшкммт пребывания в России может не признаваться налоговым резидентом РФ, если он был налоговым резидентом другой страны.

Для этого необходимо подать в уполномоченное ведомство в России заявление, приложив сертификат налогового резидентства, выданный в другом государстве.

Соответствующая норма распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года, а заявление по налоговым периодам 2014-2016 годов необходимо предоставить не позднее 1 июля 2017-го.

По мнению автора поправки Андрея Макарова, предложенные изменения направлены на защиту интересов граждан России, попавших под санкции.

"Возникает проблема: лицо формально является резидентом Российской Федерации и точно также формально может быть признано резидентом любого европейского государства. Эта проблема должна решаться путем переговоров министерства финансов тех государств", — цитирует депутата ТАСС.

"Но можно ли считать, что в условиях беспрецедентного давления на страну и политического давления такие переговоры могут увенчаться успехом? Но в таком случае, если переговорами решить в рамках законодательного процесса не удастся, возникает возможность преследования наших граждан уже в уголовном порядке", — добавил парламентарий.