По словам специалистов, в 2017 году жителей планеты ждут экстремальные погодные явления.

По словам представителей Всемирной метеорологической организации, в 2017 году жителей Земли ждут новые экстремальные погодные явления.

Как сообщает "Би-Би-Си" со ссылкой на синоптиков, глобальная температура достигла рекордного показателя в 2016 году, и продолжили расти сейчас. Также зафиксировано устойчивое повышение уровня мирового океана и концентрации углекислого газа в атмосфере, причем в 2017 году эти тенденции будут только усиливаться.

Глава Всемирной программы исследований ужшкммт климата Дэвид Карлсон отметил, что сегодня по всей планете наблюдаются значительные изменения, которые выходят за рамки понимания метеорологов.

"Сейчас мы столкнулись с чем-то совершенно новым", — сказал он.

Добавим, что уже в начале 2017 года было зафиксировано большое количество необычных погодных явлений: на одной лишь территории США зарегистрировали свыше 11 тысяч температурных рекордов.