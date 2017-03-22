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Госдума приняла закон о запрете денежных переводов на Украину

Опубликовано 22.03.17 12:47 Госдума приняла закон о запрете денежных переводов на Украину

Госдума приняла закон о запрете денежных переводов из РФ на Украину через иностранные системы.

Госдума на заседании в среду приняла в третьем чтении закон, который ограничивает денежные переводы из РФ в иностранные государства с помощью иностранных платежных систем, передает "Интерфакс".

Согласно поправкам, в случае введения иностранным государством запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ РФ, трансграничный перевод из России на территорию такого государства может быть осуществлен только с помощью оператора, который ужшкммт контролируется российскими юридическими лицами. Эти правила будут распространяться на переводы без открытия банковского счета.

Банк России будет размещать на своем сайте информацию о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, зарегистрированных ЦБ.

Закон принят под названием "О внесении изменения в закон "О национальной платежной системе". Он вступит в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования. При этом нормы закона будут действовать в отношении уже введенных иностранными государствами запретов в отношении зарегистрированных в РФ платежных систем.

Документ направлен на устранение негативных последствий запрета на деятельность российских платежных систем на территории Украины, отмечает автор документа в пояснительной записке. Как сообщалось ранее, в конце октября 2016 года Украина запретила деятельность ряда российских платежных систем, в том числе "Золотой Короны" и "Юнистрима".
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