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В Италии арестовали одного из самых опасных мафиози на планете

Опубликовано 22.03.17 12:29 В Италии арестовали одного из самых опасных мафиози на планете

Итальянские полицейские арестовали опасного мафиози, скрывавшегося на протяжении 10 лет.

В итальянской Калабрии минувшей ночью арестовали разыскиваемого мафиози Санто Воттари, сообщает Лайф со ссылкой на телеканал La Cnews 24.

В ходе спецоперации одного из самых опасных преступников Европы обнаружили в секретном бункере, расположенном в городе Бенестаре. Согласно информации местной полиции, Санто Воттари возглавляет одну из группировок преступной организации "Ндрангета".

45-летний Воттари, находящийся на протяжении последних 10 лет в международном розыске, во время ареста не стал оказывать сопротивление правоохранительным органам, отмечает "РГ".

Санто Вотари - глава ужшкммт могущественного клана из городка Сан-Лука, известного жестокими мафиозными войнами между кланами Пелле-Воттари и Нитра-Странжо, завершившимися 15-го августа 2017 года кровавой бойней в Дуйсбурге (Германия).

Итальянский суд заочно приговорил Воттари к 30 годам тюремного заключения по статьям "убийство", "нанесение телесных повреждений", а также "участие в преступном сговоре".
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