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Хакеры угрожают Apple удалением акаунтов 300 млн пользователей iPhone

Опубликовано 22.03.17 12:40 Хакеры угрожают Apple удалением акаунтов 300 млн пользователей iPhone

Киберпреступники заявили, что взломали сотни миллионов аккаунтов, связанных с гаджетами Apple.

Хакеры, называющие себя Turkish Crime Family, требуют, чтобы Apple выплатила им 75 тысяч долларов в криптовалютах или же оформила для них подарочные карты iTunes на сумму 100 тысяч долларов, пишет "КП".

При этом вымогатели настаивают, чтобы компания выполнила их требования до 7 апреля. Если же представители «яблочной» корпорации откажутся это сделать, то киберпреступники пообещали удалить данные миллионов пользователей iPhone.

Причем члены Turkish Crime Family представили журналистам скриншоты своей переписки с командой безопасности Apple. Кроме того, хакеры ужшкммт предоставили изданию Motherboard доступ к аккаунту электронной почты, который использовался для общения с представителями американской корпорации.

Хакерская группа также выложила в сеть видеозапись, на которой показано, как они якобы заходят на некоторые из украденных аккаунтов, отмечает РИА Новости.

"Во-первых, мы просим вас удалить видео, которое вы загрузили на свой канал YouTube, поскольку оно привлекает ненужное внимание. Во-вторых, мы хотим сообщить вам, что мы не вознаграждаем кибер-преступников за нарушение закона", — говорится в сообщении предполагаемого сотрудника Apple.

Хакеры заявляют, что получили доступ к более чем 300 миллионам аккаунтов электронной почты Apple, включая домены @icloud и @me. Однако, как сообщает издание, взломщики непоследовательны в предоставляемой ими информации. Так, один из них заявил о наличии доступа к более чем 550 миллионам аккаунтов.
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