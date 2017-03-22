Студентка МГУ рассказала, как делают на ТВ скандальные ВИДЕО о "безграмотной молодежи"

Участница фейкового телеопроса заявила о намерении подать в суд на "Первый канал".

Студентка филологического факультета МГУ по имени Наталья Командина рассказала в соцсетях о том, как проходили съемки скандального видео, получившего широкий резонанс в соцсетях: в кадре молодые люди неправильно неправильно отвечают на простые вопросы о русской культуре. По словам девушки, в ходе монтажа сотрудники федерального канала выбирали не только самые неудачные её ответы, но и вырезали некоторые фразы.

Как ужшкммт написала Наталья Командина в своем Facebook, она стала участницей опроса в ГУМе в декабре прошлого года, где люди, представившиеся сотрудниками "Первого канала", задали ей несколько вопросов о русской культуре, отметив, что готовят развлекательную программу.

"Вопросов было около 30, женщина зачитывала их с листа. Они были разные: примитивные («Назовите произведение Толстого»), с подвохом («В какой руке Лермонтов держал шпагу на дуэли» — очевидно: ни в какой) и довольно сложные («Назовите членов «Могучей кучки» или «Где находится памятник Крылову»). Мы ответили почти на все — может, за исключением пяти. Я спросила у оператора, где можно будет увидеть результат. Он взял мой номер, сказал, что пришлёт ссылку в WhatsApp (конечно, я её так и не получила). В марте 2017 года девушка обнаружила с удивлением видео со своим участием на YouTube-канале видеоблогера Николая Соболева,", - рассказала студентка на своей странице в соцсети.

Тот самый ролик Соболева с 17 марта набрал уже почти 2 миллиона просмотров. Он рассказывает о том, как блогеров пригласили на встречу с министром культуры Владимиром Мединским и показали нарезку с ответами молодых людей на вопросы о литературе.

"Судя по тому, что говорит этот молодой человек — 9 марта была проведена конференция министра культуры РФ Владимира Ростиславовича Мединского с популярными видеоблогерами России. Обсуждалось, как можно заинтересовать молодежь в культуре и истории России. Видео с опросом было использовано как пример необразованности молодого поколения", - написала девушка.

Наталья Командина подчеркнула, что собирается подать в суд на "Первый канал", портал pravoslavie.ru и самого Николая Соболева за распространение сведений, порочащих честь и достоинство участников опроса, а также за злоупотребление правом журналиста.

"Кем и как было смонтировано видео? Как оно попало из архивов "Первый канал" (или телекомпаний "Красный квадрат" и "Мастерская", притворившимися Первым каналом) в Министерство культуры Российской Федерации? Почему моя личная информация была распространена без моего согласия, и согласно какому закону видеоблогер Николай Соболев и pravoslavie.ru имеют право использовать и распространять это видео?" - возмущается девушка.

Как отмечают журналисты "Говорит Москва", им не удалось получить оперативных комментариев от других участников конфликта.