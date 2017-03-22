В районе моста в Крым нашли древнюю голову античного божества (ФОТО)

В ходе подводных раскопок скопления древней керамики в Керченской бухте у мыса Ак-Бурун археологи нашли терракотовую голову.

В Керченской бухте у мыса Ак-Бурун обнаружен артефакт, претендующий на уникальность. В ходе подводных раскопок скопления древней керамики в районе строительства Крымского моста найден крупный фрагмент терракотовой скульптуры в форме головы мужчины, – вероятно, изображение древнегреческого божества, выполненное в виде бюста или статуи, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

«По нашим данным, эта находка уникальна для Северного Причерноморья, найти ее аналоги пока не удалось. Для ужшкммт уточнения ее функционального назначения, происхождения и датировки мы привлечем ведущих специалистов по древнегреческому искусству и проведем лабораторные исследования состава глины. На данный момент мы полагаем, что терракотовая голова изготовлена в Малой Азии в V веке до нашей эры», - рассказал начальник подводного отряда Института археологии РАН Сергей Ольховский.

Массовое производство терракотовых изделий методом оттиска в матрице широко распространилось уже в VI веке до нашей эры. Обычно так изготавливали статуэтки высотой не более 40 см с толщиной стенки до одного сантиметра. Это позволяло провести качественный обжиг таких изделий. Однако найденный археологами фрагмент терракоты принадлежит гораздо более массивному изделию.

Систематическое археологическое изучение «керамического поля» у мыса Ак-Бурун началось еще на этапе проектирования Крымского моста, и за два года были выполнены крупномасштабные спасательные подводные раскопки на заданных участках дна. На поверхность поднято более 60 тысяч находок. В основном это крупные фрагменты керамических сосудов, изготовленных в Средиземноморье и Малой Азии в V веке до н. э. - III веке нашей эры.