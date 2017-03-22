 
TOP 10

1 СМИ озвучили шокирующую версию крушения ТУ-154 в Сочи

2 Ученые заявили о неизбежности столкновения Земли и Марса и назвали сроки

3 ИноСМИ выдали кулачные бои на Масленицу за побоище российских футбольных фанатов (ФОТО, ВИДЕО)

4 Главу предприятия ФСО задержали по "делу о резиденции Путина"

5 ВИДЕО из спальни 2-летних близнецов собрало свыше 67 млн просмотров

6 СМИ: Кандидат в президенты Франции Фийон за $50 000 свел ливанского миллиардера, главу Total и Путина

7 В Новой Москве из окна выпал адвокат Уильяма Браудера и матери Сергея Магнитского

8 В Кувейте запретили к показу "Красавицу и Чудовище" (ВИДЕО)

9 Эксперты: доллар упадет до 53 рублей

10 В районе моста в Крым нашли древнюю голову античного божества (ФОТО)

Новости наших партнеров

В Кувейте запретили к показу "Красавицу и Чудовище" (ВИДЕО)

Опубликовано 22.03.17 11:20 В Кувейте запретили к показу "Красавицу и Чудовище" (ВИДЕО)

Названа причина запрета показа в стране культового голливудского фильма.

В Кувейте спустя четыре дня после премьеры был запрещен к показу фильм-мюзикл студии Disney "Красавица и чудовище". Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на зарубежные источники.

Как отмечает издание, министерство информации страны потребовало прокатные компании вырезать из фильма некоторые сцены. При этом подчеркивается, что запрет носит временный характер, и картина будет возвращена в кинотеатры после ужшкммт внесения правок.

В качестве причины отмены показа "Красавицы и чудовища" называется сцена с гей-персонажем ЛеФу, которую цензоры посчитали оскорбительной.

В начале марта TopNews писал о том, что Минкультуры РФ по просьбе депутата Госдумы Виталия Милонова проверил фильм на пропаганду гомосексуализма. Специалисты не нашли признаков нарушения соответствующего закона, но в итоге фильм вышел на российские экраны с рейтингом 16+.

"Красавица и чудовище": смотреть онлайн трейлер ВИДЕО
Другие материалы по этой теме

Фильм "Красавица и чудовище" получил в России возрастной рейтинг 16+ после гей-скандала (ВИДЕО)

Милонов хочет запретить фильм "Красавица и чудовище" из-за гей-пропаганды (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга