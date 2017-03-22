В Кувейте запретили к показу "Красавицу и Чудовище" (ВИДЕО)

Названа причина запрета показа в стране культового голливудского фильма.

В Кувейте спустя четыре дня после премьеры был запрещен к показу фильм-мюзикл студии Disney "Красавица и чудовище". Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на зарубежные источники.

Как отмечает издание, министерство информации страны потребовало прокатные компании вырезать из фильма некоторые сцены. При этом подчеркивается, что запрет носит временный характер, и картина будет возвращена в кинотеатры после ужшкммт внесения правок.

В качестве причины отмены показа "Красавицы и чудовища" называется сцена с гей-персонажем ЛеФу, которую цензоры посчитали оскорбительной.

В начале марта TopNews писал о том, что Минкультуры РФ по просьбе депутата Госдумы Виталия Милонова проверил фильм на пропаганду гомосексуализма. Специалисты не нашли признаков нарушения соответствующего закона, но в итоге фильм вышел на российские экраны с рейтингом 16+.

"Красавица и чудовище": смотреть онлайн трейлер ВИДЕО