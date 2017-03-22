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СМИ: Кандидат в президенты Франции Фийон за $50 000 свел ливанского миллиардера, главу Total и Путина

Опубликовано 22.03.17 11:07 СМИ: Кандидат в президенты Франции Фийон за $50 000 свел ливанского миллиардера, главу Total и Путина

Однако Дмитрий Песков опроверг причастность Фийона к организации встречи Махзуми и Путина.

По информации телеканала BFM TV, кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон за деньги организовал встречу ливанского миллиардера Фуада Махзуми с президентом России Владимиром Путиным и гендиректором Total Патриком Пуянне. В своей публикации журналисты ссылаются на информацию сатирической еженедельной французской газеты Le Canard Enchaine, другая публикация которой ранее привела к расследованию в отношении политика и его супруги Пенелопы Фийон по подозрению в растрате госсредств.

Издание утверждает, что за роль "сводника" для ливанского миллиардера ужшкммт с российским лидером и главой Total Фийон получил 50 тысяч долларов (примерно 46 тысяч евро). Обе встречи прошли в Санкт-Петербурге в июне 2015 года в рамках Петербургского международного экономического форума.

Газета уточняет, что принадлежащая Фийону консалтинговая компания 2F Conseil в начале 2015 года подписала контракт с находящимся в ведении Махзуми трубопроводным гигантом Future Pipe Industries. Согласно документам, политик должен был организовывать миллиардеру встречи с главами государств и бизнесменами.

Ранее о бизнес-связях Фийона с ливанским миллиардером писало издание Mediapart. В свою очередь, Пуянне являлся главой канцелярии в Министерстве связи и телекоммуникаций, когда Фийон занимал пост министра, а о хороших отношениях французского политика с Путиным ранее открыто заявляли в Кремле.

Тем не менее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг причастность Фийона к организации встречи Махзуми с Путиным.

"Очередная подделка", - заявил официальный представитель Кремля агентству Bloomberg.
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