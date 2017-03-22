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В России появится приложение для жалоб на опасное вождение

Опубликовано 22.03.17 11:16 В России появится приложение для жалоб на опасное вождение

Приложение позволит напрямую сообщать в ГИБДД о фактах опасного вождения.

Граждане смогут жаловаться в ГИБДД на опасное вождение с помощью спецприложения для видеорегистраторов, причем направленный через интернет видеофайл станет основанием для административного штрафа, сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампредседателя думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова ("Единая Россия"). По его словам, законопроект, который создаст правовые основания для использования такого приложения, планируется принять в весеннюю сессию.

Парламентарий подтвердил, что ужшкммт после предстоящего введения штрафов за опасное вождение автовладельцы смогут присылать в ГИБДД видеозаписи для возбуждения административного производства уже по новой статье Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Между тем ГИБДД уже сейчас "задыхается от количества видеофайлов, которые высылают водители", констатировал он.

По мнению Лысакова, "панацея" заключается в "обещанном МВД и Минкомсвязью приложении, где будет цифровая подпись гражданина".

"Если ваш аппарат снял факт опасного вождения другого водителя, вы можете этот файл тут же через интернет отправить, и он может быть основанием для автоматического наложения штрафа", - пояснил он.

"То есть, не нужно писать заявление. Вы файл отправили - и все, и с него штраф выписывается так же, как с видеокамер", - уточнил политик, оговорившись, что ему не известно, на какой стадии сейчас находится разработка приложения.
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