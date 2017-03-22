Индексация пенсии в 2017 году в России по старости, последние новости: депутаты Госдумы попросили Медведева доиндексировать пенсии

Повышение пенсий в 2017 году, последние новости сегодня: с 1 апреля 2017 года 3,9 миллионам российских пенсионеров проиндексируют пенсию.

Повышение пенсии в 2017 году пенсионерам по старости с 1 апреля 2017 года, последние новости

C 1 апреля 2017 года российским пенсионерам проиндексируют пенсии. Соответствующее постановление федерального правительства ранее было опубликовано на официальном сайте кабмина.

"Прожиточный минимум пенсионера в целом по России за 2015 год составил 7965 рублей, за 2016 год – 8081 рубль, индекс роста за 2016 год – 1,015. Подписанным постановлением утверждается коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля 2017 года в размере 1,015", - говорится в документе.

При индексации социальных пенсий с 1 апреля 2017 года ужшкммт в России также повысятся выплаты военнослужащим, проходившим военную службу по призыву и членам их семей, участникам Великой Отечественной войны, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф и их семьям, работникам летно-испытательного состава и другим категориям.

Под индексацию пенсий с 1 апреля 2017 года попадут 3,9 млн пенсионеров, в том числе 3,1 млн пенсионеров, получающих социальные пенсии. Увеличены будут и другие выплаты, размер которых рассчитывается с учетом социальных пенсий.

Отмечается, что расходы государства на индексацию пенсий и других выплат с 1 апреля и до конца 2017 года составят 4,9 миллиарда рублей.

Индексация пенсий в России с 1 апреля 2017 года: в Госдуме попросили Медведева доиндексировать пенсии российским пенсионерам

Представляющий партию ЛДПР глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов обратился к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой проиндексировать социальные пенсии в полном объеме.

Так, постановлением правительства РФ утвержден коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля 2017 г. в размере 1,015 (1,5%), тогда как в законе о бюджете Пенсионного фонда РФ были заложены средства на индексацию социальных пенсий на 2,6%.

Нилов попросил Медведева "проинформировать о причинах, в силу которых утвержден данный размер коэффициента индексации социальных пенсий, а также, планируется ли доиндексация в размерах, предусмотренных законом о бюджете ПФР".

"От размера социальной пенсии зависят размеры пенсий самых уязвимых категорий населения, таких как инвалиды с детства, дети-инвалиды, круглые сироты, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий", — цитирует парламентария Regnum.