СМИ: Paramount сворачивает культовую франшизу о Терминаторе со Шварценеггером (ВИДЕО) Киностудия объявила о прекращении финансирования франшизы. Paramount объявила о прекращении финансирования культовой франшизы о Терминаторе спустя почти 33 года после выхода первого фильма Джеймса Кэмерона.Таким образом, не будут сняты запланированные шестой и седьмой эпизоды перезагруженной истории о человекообразном роботе в исполнении Арнольда Шварценеггера при участии Эмилии Кларк. Ранее предполагалось, что очередная часть фильма выйдет в 2018 году. По информации The New York Daily, руководство студии приняло трудное решение, несмотря на то, что пятая часть "Терминатора" под ужшкммт названием "Генезис" принесла почти 300 млн прибыли. "Все кончено для Терминатора и Арнольда. Студия приняла решение полностью отказаться от продолжения, нет никаких планов по поводу сиквелов", - цитирует издание источник. Изначально планировалось, что "Генезис" перезапустит и возродит франшизу, но критики разнесли в пух и прах работу режиссера Алана Тейлора. Тем не менее, собеседник издания допускает, что другая студия может подписать контракт с Шварценеггером и попробовать снять свою версию развития событий. Ранее сообщалось, что Джеймс Кэмерон может по-своему перезапустить франшизу после того, как в 2019 году к нему вернутся права на нее. Первый "Терминатор", выпущенный Кэмероном в 1984 году, получил невероятную популярность, а прозвучавшая там фраза "Я еще вернусь" (I'll be back) стала одной из самых культовых киноцитат.