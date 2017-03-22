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Британские СМИ выдали кулачные бои на Масленицу за побоище российских футбольных фанатов (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 22.03.17 10:02 Британские СМИ выдали кулачные бои на Масленицу за побоище российских футбольных фанатов (ФОТО, ВИДЕО)

Таблоид The Mirror опубликовал "шокирующее расследование" о "подготовке хулиганов" к ЧМ по футболу 2018.

Британский таблоид The Mirror выдал кулачные на Масленицу в Москве за тренировки российских футбольных фанатов.

Издание привело итоги "шокирующего расследования", в котором журналистам "удалось выяснить", что российские хулиганы дерутся прямо на городских улицах, активно готовясь к нападению на англичан в ходе домашнего Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Публикация содержит фотографии и видеоролик, на которых, по утверждению автора расследования Энди Лайонса, запечатлены дерущиеся члены ужшкммт двух самых "печально известных" фанатских группировок России Landscrona и Uralmash Steel Monsters. При этом читателям в красках описали, какие неприятности ждут иностранных болельщиков на мундиале

Однако на самом деле "ультрас" оказались участники кулачных боев, проходивших в Измайлово во время гуляний на Масленицу 25 февраля 2017 года в Москве.

Фото: The Mirror

Главными событиями праздника стали именно кулачные бои и выход "стенка на стенку" от мастеров стеношного боя.

Однаок The Mirror отмечает, что россияне "живут в страхе", опасаясь футбольных фанатов. хулиганов. .
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