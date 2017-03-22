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"В обиду не дадим": журналиста УНИАН задержали в Москве, Захарова встала на его защиту

Опубликовано 22.03.17 10:14 "В обиду не дадим": журналиста УНИАН задержали в Москве, Захарова встала на его защиту

Однако в МИД Украины назвали задержание журналиста УНИАН в Москве «провокацией».

Московская полиция задержала скандального украинского журналиста Романа Цимбалюка для проверки документов. После Роман Цимбалюк рассказал подробности о своем задержании и поблагодарил всех, кто участвовал в его освобождении, в том числе — официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марию Захарову.

«Особая благодарность консулу Украины при посольстве Геннадию Семеновичу Брискаленко, украинским дипломатам и Марии Захаровой, официальному спикеру МИД Российской Федерации, которая также переживала о нашей судьбе. Всё хорошо», — заявил он в видеообращении, опубликованном в Facebook.

По словам Цимбалюка, его задержали возле МГУ, где он с коллегами брал ужшкммт интервью у аспиранта исторического факультета МГУ Захара Сарапулова, который во время концерта в честь годовщины возвращения Крыма вывесил из окна главного здания университета украинский флаг. Журналист отметил, что полиция заинтересовалась им в тот момент, когда Сарапулов по его просьбе показывал тот самый флаг.

МИД не оставит без внимания задержание журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка. Об этом в Facebook заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Роман Цимбалюк, видела пост про твоё задержание. Разбираемся. В обиду не дадим», - написала Захарова.

Задержание в Москве журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка является «провокацией России», заявила на своей странице в Twitter ​представитель МИД Украины Марьяна Беца.​

Позже она добавила, что Цимбалюка «отпустили благодаря» консулам Украины, «которые делают все возможное и невозможное для освобождения» украинских граждан «в стране агрессора».
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