Главу предприятия ФСО задержали по "делу о резиденции Путина"

Главу предприятия ФСО задержали по подозрению в причастности к хищению более 5,5 млрд рублей. Тем временем СМИ узнали о новых фигурантах этого дела.

Глава федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) "Атэкс" Федеральной службы охраны (ФСО) Андрей Каминов и гендиректор компании "Стройфасад" Станислав Кюнер задержаны в Москве по подозрению в причастности к хищению более 5,5 млрд рублей при строительстве дома приемов президента РФ, сообщает "Интерфакс-Недвижимость" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения, сообщил собеседник агентства. По его словам, задержанным вменяется участие ужшкммт в хищении более 5,5 млрд рублей, выделенных из бюджета на строительство дома приемов в подмосковной резиденции президента РФ в Ново-Огарево.

По данным правоохранительных органов, А.Каминов привлек фирму С.Кюнера к строительным работам в качестве субподрядчика. Фигуранты были выявлены в ходе расследования уголовного дела о контрабанде элитного алкоголя, по которому в качестве обвиняемых проходят Дмитрий Михальченко и двое его предполагаемых сообщников, арестованные в марте прошлого года.

При этом, по данным источников "Коммерсанта", в громком уголовном деле может оказаться не один, а сразу несколько эпизодов. Во всяком случае, нарушения были выявлены и при исполнении "Атэксом" других не менее важных госконтрактов. В частности, ФСО взыскала неустойку в 2,1 млн руб. с компании "Атэкс" по госконтракту на строительство и реконструкцию в 2012-2014 годах другой резиденции президента "Русь" в государственном комплексе "Завидово", где объем невыполненных работ составил, как следует из иска, более 138,6 млн руб.

Финансовые претензии к ФГУПу были предъявлены и при строительстве здания академии ФСО в Орле. Сумма контракта составила 46,5 млн руб., а объект должен был сдан в эксплуатацию к концу декабря 2011 годка. По версии ФСО, "Атэкс" нарушил сроки сдачи на 750 дней. Федеральная служба через суд пыталась взыскать с подрядчика неустойку в размере 9,6 млн руб., однако в иске было отказано на основании того, что ФСО не представила доказательства нарушения ответчиком срока выполнения работ.