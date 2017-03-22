Николай Горохов был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Представляющий интересы матери скончавшегося в столичном СИЗО в 2009 году Сергея Магнитского и объявленного российскими властями в розыск главы и основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера адвокат Николай Горохов выпал с пятого этажа в Новой Москве.

Как сообщает "Новая газета" со ссылкой на юристов Hermitage Capital, Горохова доставили в Боткинскую больницу в крайне тяжелом состоянии. По информации Life, у 48-летнего правозащитника были диагностированы множественные ушибы и переломы.

Согласно предварительным данным, все случилось в городе Троицке, который в 2012 году был включен ужшкммт состав Москвы. Известно, что Горохов в одном из жилых домов вместе с двумя грузчиками пытались поднять джакузи на четвертый этаж при помощи веревки, но произошел обрыв троса, и адвокат выпал из окна вместе с ванной.

Это произошло за день до того, как Мосгорсуд должен рассмотреть заявку МВД на повторный заочный арест Браудера и его коллеги Ивана Черкасова. Ранее в отношении обоих уже выносились судебные требования о заочном аресте за рубежом, но затем российские запросы были отклонены Генеральным секретариатом Интерпола как политически мотивированные.