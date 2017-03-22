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Ученые заявили о неизбежности столкновения Земли и Марса и назвали сроки

Опубликовано 22.03.17 09:43 Ученые заявили о неизбежности столкновения Земли и Марса и назвали сроки

Геофизик Стивен Мейерс и его коллеги из Висконсинского университета в Мадисоне, США, предсказали столкновение Земли и Марса.

Геофизик Стивен Майерс из Висконсинского университета заявил, что Земля и Марс могут столкнуться через миллиарды лет, если к этому времени они не будут уничтожены Солнцем. О выводах учёного сообщает Лайф со ссылкой на журнал Scientific American.

Майерс и его коллеги выяснили, что Солнечная система является хаотичной и чувствительной к изменению начальных условий.

"Главным открытием этого исследования было обнаружение первого однозначного геологического доказательства, которое подтверждает ужшкммт идею того, что Солнечная система хаотична", — отметил геофизик.

Это означает, что даже небольшие изменения кеплеровых элементов орбиты планеты могут спровоцировать крупные изменения в динамике всей системы.

Команда Майерса исследовала горную породу в штате Колорадо. Она состоит из осадочных слоев, свидетельствующих о климатических изменениях, которые были вызваны колебаниями количества солнечного света, поступающего на планету. По мнению ученых, это является результатом изменений в орбите Земли, уточняет РИА Новости.

За последние 50 миллионов лет орбита Земли немного меняла свою форму каждые 2,4 миллиона лет, что, соответственно, приводило к климатическим изменениям. Изучение породы в Колорадо позволило ученым установить, что примерно 85 миллионов лет назад эта периодичность составляла 1,2 миллиона лет. По мнению исследователей, это связано со взаимодействием Земли и Марса, что вполне ожидаемо от хаотичной системы.

По мнению Майерса, одно из возможных последствий — столкновение Марса с Землей. Однако геофизик отметил, что вероятность подобного исхода крайне мала.
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