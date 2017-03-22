Какой сегодня праздник: 22 марта отмечается несколько праздников, какой церковный праздник в России сегодня

22 марта празднуют несколько праздников. Среди них Международнный день таксиста, Всемирный день водных ресурсов. Кроме того, 22 марта Церковь чтит память 40 Севастийских мучеников.

Какой сегодня праздник, 22 марта: Международный день тексиста

22 марта таксисты всего мира отмечают свой профессиональный праздник — Международный день таксиста. Именно в этот день в 1907 году на улицах Лондона появились первые автомобили, оснащенные специальными счетчиками.

Лондонские извозчики назвали счетчик «таксиметр» — от французского «такс» («плата»), и греческого «метрон» («измерение»). С тех пор индивидуальный городской транспорт начали называть такси, а извозчиков — таксистами.

Первые лондонские автомобили такси были ужшкммт зеленого и красного цветов. Желтый цвет, который сегодння считается традиционным для этих машин, появился с легкой руки Джона Хертца, основателя компании Hertz Corporation.

Принимая старые автомобили в счет уплаты за новые, предприимчивый американец перекрашивал подержанные машины в желтый цвет и использовал их в качестве такси. Естественно, такие яркие автомобили легко было заметить на улицах города, и позже практику перекрашивать такси в желтый цвет взяли за правило почти все подобные компании. А желтый станет классическим цветом такси для всего мира.

Какой сегодня праздник, 22 марта: Всемирный день водных ресурсов

Также 22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов. В этот день во многих странах мира проходят акции, призванные напомнить человечеству о важности сохранения водных ресурсов, ведь, несмотря на то, что 70% поверхности Земли покрыто водой, 97,5% этой территории занимает соленая вода, а из оставшихся 2,5% пресной почти 68,7% - это замерзшая вода ледников. Таким образом, для питья пригодно мизерное количество общего объема водных ресурсов нашей планеты.

Сегодняшний праздник представляет собой уникальную возможность напомнить человечеству о невероятной важности водных ресурсов для окружающей среды и развития общества.

Какой церковный праздник сегодня, 22.03.2017: Сороки или День памяти сорока Севастийских мучеников

Церковь отмечает 22 марта День памяти сорока Севастийских мучеников или по-другому этот праздник называется Сороки. Установлен он в память о воинах, отказавшихся отречься от Спасителя и замерзших в ледяном озере, охраняемом стражниками.

Имена мучеников: Кирион, Кандид, Домн, Исихий, Ираклий, Смарагд, Евноик, Уалент (Валент), Вивиан, Клавдий, Приск, Феодул, Евтихий, Иоанн, Ксанфий, Илиан, Сисиний, Ангий, Аетий, Флавий, Акакий, Екдикий, Лисимах, Александр, Илий, Горгоний, Феофил, Дометиан, Гаий, Леонтий, Афанасий, Кирилл, Сакердон, Николай, Уалерий (Валерий), Филоктимон, Севериан, Худион, Мелитон и Аглаий. Память 40 мучеников относится к наиболее чтимым праздникам.

В этот день верующие пекут птичек из постного теста, которых называют жаворонками или вестниками весны. Такие булочки было принято отдавать детворе, которая крепила их к палочкам и зазывала перелетных птиц.