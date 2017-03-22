Какой сегодня праздник: 22 марта отмечается несколько праздников, какой церковный праздник в России сегодня

22 марта празднуют несколько праздников. Среди них День Балтийского моря, Всемирный день водных ресурсов. Кроме того, 21 марта Церковь чтит память 40 Севастийских мучеников.

Какой сегодня праздник, 22 марта: День Балтийского моря

22 марта отмечается День Балтийского моря, акватория которого начала превращаться в настоящую свалку отходов в конце 20 века. В результате в 1974 году семь прибрежных государств подписали в Хельсинки общую Конвенцию по защите и спасению морской и окружающей сред, а рещение отмечать этот день было принято в 1986 году.

Суть Дня Балтийского моря заключается в привлечении внимания общественности к проблемам охраны окружающей ужшкммт среды всего Балтийского региона. С 2000 года этот праздник отмечают в Санкт-Петербурге, куда ежегодно съезжаются не только представители государств, подписавших Конвенцию, но и все, кому небезразлична дальнейшая судьба Балтики.

22 марта празднуют Всемирный день водных ресурсов

Кроме того, 22 марта в мире отмечается Всемирный день водных ресурсов. Идея его проведения впервые прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД) в Рио-де-Жанейро в 1992 году.

Водные ресурсы имеют огромное значение во всех сферах экономического, социального и человеческого развития. Однако, по словам специалистов, использование воды в 20 веке увеличилось в 6 раз и более чем в 2 раза превышает темпы прироста населения. До 30% запасов пресной воды в развитых странах теряются из-за утечек, а в некоторых крупных городах потери могут достигать 70%.

Какой церковный праздник сегодня, 22.03.2017: Сороки

22 марта Церковь чтит память 40 Севастийских мучеников, и к этой дате был приурочен народный праздник - Сороки (с ударением на первый слог).

В этот день верующие во второй раз ждут в гости весну (первый раз – на Сретенье, третий – на Благовещенье). По-другому праздник Сороки называется Жаворонки, Кулики, Заклички зимы. Люди вэтот день ждали прилета первых жаворонков, пекли лепешки и булочки в форме птиц (обычно в количестве 40 штук, по числу великомученников) и раздавали их детям. В свою очередь, рябетня прикрепляла сдобных птичек на палки и весело бегала, зазывая журавлей и весну в гости. После этого булочки измельчали, а крошки раскидывались птицам.

По народному календарю, 22 марта заканчивалась зима и начиналась весна, и наступало равноденствие. Считалось, что какая погода будет на Сороки, такой она останется еще на сорок последующих дней.