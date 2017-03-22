Германия - Англия: прогноз на товарищеский матч 22.03.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего товарищеского матча Германия - Англия 22 марта 2017 читайте в обзоре TopNews.

22 марта 2017 года на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде сборная Германии по футболу примет команду Англии в товарищеском матче. Начало встречи в 22:45 мск.

Германия - Англия 22 марта 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию товарищеской игры Германия - Англия 22 марта 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 22:40 мск.

Германия - Англия 22 марта 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Германия - Англия 22 марта 2017: перед товарищеским матчем

Ранее Германия и Англия встречались в товарищеском матче в марте прошлого ужшкммт года. Тот поединок закончился победой англичан со счетом 3:2.

Германия - Англия 2:3 ВИДЕО голов

Германия - Англия 22 марта 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают немцев фаворитами предстоящего матча и принимают ставки на победу сборной со средним коэффициентом 1,7, на ничью - 3,8, на успех Англии - 5,00.