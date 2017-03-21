YouTube ВИДЕО с полуголой Бузовой на сцене театра "взорвало" Сеть

Как видно на опубликованном на Ютуб ВИДЕО, появление Бузовой на сцене в нижнем белье вызвало овации в зрительном зале.

Телеведущая и с недавних пор певица Ольга Бузова вновь покоряет театральную сцену, дебютировав в скандальном спектакле 21 марта. Как отмечается, она долго и серьезно готовилась к одной из главных ролей в спектакле "Мужчина нарасхват".

Как видно на опубликованном видео, Бузова появилась на сцене перед переполненном залом в одном лишь нижнем белье, чем просто ошарашила зрителей. При этом полуголая артистка ужшкммт сорвала овации представителей сильного пола, в то время как женщины были мягко говоря не довольны происходящем на сцене.

Стоит добавить, что в зале был полный аншлаг, и Ольга играла одну из главных ролей. Наибольший эффект на публику произвел крик Бузовой в середине спектакля «Все мужики козлы!», сообщаетЛайф. Эту сцену Ольга сыграла наиболее убедительно.

40-летний Антон Лирник добавил перчинки в это действие, опустив брюки и показав зрительницам свои зеленые в цветочек семейные трусы.

YouTube ВИДЕО: Ольга Бузова вышла на сцену в нижнем белье