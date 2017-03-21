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Ученые нашли в океане уникальную бессмертную медузу времен динозавров

Опубликовано 21.03.17 18:24 Ученые нашли в океане уникальную бессмертную медузу времен динозавров

Ученые рассказали о неожиданном открытии бессмертного существа на планете Земля.

Ученые обнаружили первое и пока единственное на Земле бессмертное существо. Это медуза Turritopsis nutricula. Она бороздит просторы океана, пока ее кто-нибудь не съест. Медуза обладает фантастическими способностями — может превращаться из взрослой особи в незрелую и проделывать такой фокус неограниченное количество раз, передает НТВ.

Это открытие доказывает, что вечная жизнь существует. Результат исследований воодушевил экспертов, которые работают над тем, как ужшкммт продлить человеческую жизнь и замедлить старение.

Биологи говорят, что медузы слишком примитивные существа и очень далеки от людей, поэтому вряд ли их бессмертие продлит наши дни. Но есть и среди млекопитающих существа, которые победили если не смерть, то старение. Это африканские голые землекопы. Эти грызуны могут пережить около десяти поколений обычных мышей, что сопоставимо с человеческим возрастом в 500 лет. С течением времени в организме землекопа не происходит никаких возрастных изменений.

Вряд ли уникальные биологические механизмы медузы, обеспечивающие ей фактическое бессмертие, удастся адаптировать для людей, однако попробовать, как считают авторитетные исследователи, безусловно, стоит — очень уж заманчиво выглядит перспектива вечной жизни.
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