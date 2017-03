СМИ: IPhone 8 скопирует дизайн первого смартфона Apple (ФОТО) Тем временем Apple представила красные iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Инсайдеры сообщили, каким будет дизайн нового гаджета от Apple, который компания собирается представить осенью 2017 года. Новый iPhone 8 будет выполнен из стекла, а датчик отпечатков пальцев, фронтальная камера и динамик окажутся вмонтированными в дисплей. Как сообщает "Собеседник" со ссылкой на корейский портал ET News анонимный источник, компания Apple при создании iPhone 8 пытается повторить дизайн самого первого смартфона этой серии, который был представлен 10 лет назад. По словам инсайдера, новая ужшкммт модель будет иметь «каплевидный дизайн»: ее задняя панель и боковые грани станут более скругленными, чем у нынешних iPhone. Тем временем компания Apple официально представила на своем сайте смартфоны iPhone 7 и u Plus в корпусах красного цвета, которые относятся к серии (Product) RED. Они будут доступны для заказа в пятницу, 24 марта в Росси и других странах мира, пишет "РГ". Ярко-красные iPhone выпущены в честь 10-летия сотрудничества Apple с программой RED, в рамках которой осуществляется сбор средств для фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. Кампания была запущена в 2006 году солистом группы U2 Боно. Поимо Apple, продукцию с приставкой RED в названии выпускают компании Nike, Converse, GAP, Armani, Starbucks и другие. По своим техническим характеристикам красные iPhone 7 не отличаются от смартфонов в других цветах корпуса. Кроме красных iPhone 7, яблочная компания начнет продажу 4-дюймовых iPhone SE c увеличенным вдвое объемом памяти - 32 и 128 гигабайт (по сравнению с существующими 16 и 64 гигабайтами). Стоимость младшей модели составит 32990 рублей. Твитнуть Другие материалы по этой теме Хакеры запустили Windows XP на iPhone 7 (ВИДЕО) В Сеть попало ВИДЕО с новым iPhone 8 Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка... 24СМИ