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СМИ: IPhone 8 скопирует дизайн первого смартфона Apple (ФОТО)

Опубликовано 21.03.17 18:03 СМИ: IPhone 8 скопирует дизайн первого смартфона Apple (ФОТО)

Тем временем Apple представила красные iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

Инсайдеры сообщили, каким будет дизайн нового гаджета от Apple, который компания собирается представить осенью 2017 года. Новый iPhone 8 будет выполнен из стекла, а датчик отпечатков пальцев, фронтальная камера и динамик окажутся вмонтированными в дисплей.

Как сообщает "Собеседник"  со ссылкой на корейский портал ET News анонимный источник, компания Apple при создании iPhone 8 пытается повторить дизайн самого первого смартфона этой серии, который был представлен 10 лет назад. По словам инсайдера, новая ужшкммт модель будет иметь «каплевидный дизайн»: ее задняя панель и боковые грани станут более скругленными, чем у нынешних iPhone.

Тем временем компания Apple официально представила на своем сайте смартфоны iPhone 7 и u Plus в корпусах красного цвета, которые относятся к серии (Product) RED. Они будут доступны для заказа в пятницу, 24 марта в Росси и других странах мира, пишет "РГ".

Ярко-красные iPhone выпущены в честь 10-летия сотрудничества Apple с программой RED, в рамках которой осуществляется сбор средств для фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. Кампания была запущена в 2006 году солистом группы U2 Боно.

Поимо Apple, продукцию с приставкой RED в названии выпускают компании Nike, Converse, GAP, Armani, Starbucks и другие. По своим техническим характеристикам красные iPhone 7 не отличаются от смартфонов в других цветах корпуса.

Кроме красных iPhone 7, яблочная компания начнет продажу 4-дюймовых iPhone SE c увеличенным вдвое объемом памяти - 32 и 128 гигабайт (по сравнению с существующими 16 и 64 гигабайтами). Стоимость младшей модели составит 32990 рублей.
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