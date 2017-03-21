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СМИ узнали новые неизвестные детали смерти Гитлера

Опубликовано 21.03.17 17:52 СМИ узнали новые неизвестные детали смерти Гитлера

Опубликованы воспоминания посланника Гитлера, сбежавшего после его смерти.

Бывший телохранитель Адольфа Гитлера Рохус Миш в своей книге «Последний свидетель Гитлера» рассказал о самоубийстве фюрера, передает "Звезда" со ссылкой на британское издание The Sun.

 Рохус Миш был посланником и телефонистом в бункере Гитлера с 1940 года до конца войны в мае 1945 года. Он был в соседней комнате, когда Гитлер застрелился вместе со своей женой, и первым увидел тела пары. После самоубийства фюрера Мишу удалось бежать из бункера, но позже он был ужшкммт схвачен советскими войсками и отправлен в трудовой лагерь, где провел девять лет. Миш умер в Берлине в 2013 году в возрасте 96 лет. До конца жизни бывший фашист утверждал, что Гитлер был якобы «хорошим руководителем» и «нормальным человеком».

В книге, впервые опубликованной на английском языке, Миш, который был свидетелем самоубийства Гитлера и его жены Евы Браун, рассказал, что он увидел, когда зашел в бункер.

 «Мой взгляд сначала упал на Еву. Она сидела с вытянутыми ногами, склонив голову к Гитлеру. Ее туфли были под диваном. Рядом с ней был мертвый Гитлер. Его глаза были открыты, а голова слегка склонилась вперед», – пишет Миш.
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